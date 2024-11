(Last Updated On: )

Cultiver simplement ses poireaux pour éviter les pesticides, même quand on a un petit potager. Le poireau est un légume d’hiver incontournable dans nos assiettes. Souvent utilisé dans les soupes, les quiches ou les gratins, il est apprécié pour sa saveur douce et ses vertus nutritionnelles. Cependant, les poireaux que l’on trouve en supermarché sont souvent bourrés de pesticides, ce qui pose des problèmes pour notre santé et la biodiversité (disparition des vers de terre, des insectes, et donc des oiseaux). Pourquoi ne pas profiter de cette saison pour cultiver vos propres poireaux bio chez vous ? C’est facile, économique et vous contribuerez ainsi à une consommation plus responsable, en accord avec notre engagement pour les produits locaux et biologiques.

Les poireaux dangereux en supermarché

Selon plusieurs études, le poireau fait partie des légumes les plus contaminés par les pesticides. Les méthodes de culture intensive utilisées pour répondre à la demande du marché impliquent l’utilisation de produits chimiques pour lutter contre les parasites et les maladies. Ces résidus se retrouvent ensuite dans nos assiettes, avec des conséquences potentielles sur notre santé.

Pourquoi cultiver vos propres poireaux ?

Maîtrise de la qualité : en cultivant vos poireaux, vous contrôlez entièrement le processus, de la graine à l’assiette. Vous évitez ainsi les pesticides et autres produits chimiques.

: en cultivant vos poireaux, vous contrôlez entièrement le processus, de la graine à l’assiette. Vous évitez ainsi les pesticides et autres produits chimiques. Économies : les semences de poireaux sont peu coûteuses, et une fois plantés, ils nécessitent peu d’entretien. Au printemps, vous pouvez acheter des plants bio et locaux aux Jardins du Comminges à Huis.

: les semences de poireaux sont peu coûteuses, et une fois plantés, ils nécessitent peu d’entretien. Au printemps, vous pouvez acheter des aux Jardins du Comminges à Huis. Satisfaction personnelle : il n’y a rien de plus gratifiant que de récolter les fruits de son propre travail. De plus, l’odeur et le goût des poireaux fraîchement cueillis est incomparable.

: il n’y a rien de plus gratifiant que de récolter les fruits de son propre travail. De plus, l’odeur et le goût des poireaux fraîchement cueillis est incomparable. Contribution écologique : en cultivant localement, vous réduisez votre empreinte carbone liée au transport des légumes importés.

Comment cultiver facilement des poireaux chez vous ?

1. Préparez le sol

Les poireaux aiment les sols riches et bien drainés. Avant de planter, ameublissez la terre sur environ 30 cm et incorporez du compost ou du fumier bien décomposé pour enrichir le sol en nutriments. Ne pas trop retourner la terre pour éviter de perturber les habitants.

2. Semis et plantation

Semis : semez les graines en pépinière ou en godets entre février et avril, sous abri si possible.

: semez les graines en pépinière ou en godets entre février et avril, sous abri si possible. Repiquage : lorsque les plants atteignent la taille d’un crayon (environ 15-20 cm), repiquez-les en pleine terre en mai ou juin. Espacez les rangs de 30 cm et les plants de 15 cm.

: lorsque les plants atteignent la taille d’un crayon (environ 15-20 cm), repiquez-les en pleine terre en mai ou juin. Espacez les rangs de 30 cm et les plants de 15 cm. Planter directement : vous pouvez aussi planter directement des plants bio.

: vous pouvez aussi planter directement des plants bio. Laisser monter quelques pieds : laissez faire la nature en laissant monter en graines quelques pieds de poireaux. Ils viendront se semer directement pour la prochaine saison.

3. Entretien

Buttage : pour obtenir de longs fûts bien blancs, buttez les poireaux en ramenant la terre autour des tiges au fur et à mesure de leur croissance. Vous pouvez aussi pailler. Ainsi le sol se trouvera enrichi de cette matière organique nouvelle en décomposition dans quelques mois.

: pour obtenir de longs fûts bien blancs, buttez les poireaux en ramenant la terre autour des tiges au fur et à mesure de leur croissance. Vous pouvez aussi pailler. Ainsi le sol se trouvera enrichi de cette matière organique nouvelle en décomposition dans quelques mois. Arrosage : arrosez régulièrement, surtout en période sèche, pour maintenir le sol humide mais pas détrempé.

: arrosez régulièrement, surtout en période sèche, pour maintenir le sol humide mais pas détrempé. Désherbage : en paillant bien vous n’aurez pas besoin de désherber. C’est moins fatiguant et cela préserve les sols.

4. Protection contre les parasites

Lutte biologique : à priori on peut planter des carottes à proximité. Elles se protègent mutuellement contre la mouche du poireau et la mouche de la carotte.

: à priori on peut planter des carottes à proximité. Elles se protègent mutuellement contre la mouche du poireau et la mouche de la carotte. Filets anti-insectes : si besoin, installez des filets pour prévenir l’invasion des parasites sans utiliser de pesticides.

5. Récolte

Les poireaux peuvent être récoltés au fur et à mesure de vos besoins, de l’automne jusqu’à la fin de l’hiver. Pour les variétés hivernales, ils résistent bien au froid et peuvent rester en terre.

Astuce pour les petits espaces

Même si vous n’avez pas de jardin en ville, ou un petit jardin comme souvent en montagne, il est possible de cultiver des poireaux en bac ou en grand pot sur un balcon ou une terrasse. Assurez-vous que le contenant est suffisamment profond (au moins 30 cm) et percez des trous de drainage au fond. Comme évidemment le poireau pousse à la verticale, vous pouvez serrer un peu, et aérer régulièrement en consommant les petits poireaux en salade.

Les bienfaits du poireau bio et local

Valeur nutritive : les poireaux sont riches en fibres, vitamines et minéraux. Le poireau est excellent pour la santé digestive et le système immunitaire.

: les poireaux sont riches en fibres, vitamines et minéraux. Le poireau est excellent pour la santé digestive et le système immunitaire. Goût authentique : les poireaux cultivés sans pesticides ont une saveur plus prononcée et naturelle.

: les poireaux cultivés sans pesticides ont une saveur plus prononcée et naturelle. Soutien à l’économie locale : en achetant vos semences ou vos plants auprès de producteurs locaux, vous participez au dynamisme local.

Recette simple avec vos poireaux maison

Fondue de poireaux bio

Ingrédients :

4 poireaux bio du jardin

20 g de beurre

2 cuillères à soupe de crème fraîche

Sel et poivre

Préparation :

Lavez soigneusement les poireaux et émincez-les finement. Dans une poêle, faites fondre le beurre à feu doux. Ajoutez les poireaux émincés et faites-les revenir doucement pendant 15 à 20 minutes jusqu’à ce qu’ils soient fondants. Incorporez la crème fraîche ou une crème végétale d’avoine, salez et poivrez selon votre goût. Servez en accompagnement d’un poisson ou d’une viande blanche, ou tout simplement d’une assiette de sarrasin ou de riz pour les végétariens.

Voilà la vie est toute simple avec les poireaux de votre jardin.

