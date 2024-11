(Last Updated On: )

Un Noël solidaire et bio avec le Locominges en offrant ou en s’offrant des paniers gourmands qui font du bien ! À l’approche des fêtes de fin d’année, la quête du cadeau parfait commence. Pourquoi ne pas allier plaisir gustatif, soutien aux producteurs locaux et engagement solidaire ? Le Locominges, votre épicerie solidaire locale située à Saint-Gaudens, vous propose une manière unique et responsable de gâter vos proches avec des paniers de Noël remplis de produits locaux et éthiques. Ce sera toujours bien meilleur, moins cher pour votre porte-monnaie et bénéfique pour les oiseaux et les insectes, que d’offrir une boite de Ferrero et son hyper emballage en plastique. On dit bien des Ferrero et non du chocolat …

Des paniers gourmands qui célèbrent le terroir

Les paniers de Noël du Locominges sont bien plus que de simples assortiments de produits. Ils sont le reflet du Comminges et des Pyrénées Haut-Garonnaises, mettant à l’honneur les saveurs authentiques et le savoir-faire de nos producteurs locaux. Chaque panier est soigneusement composé pour offrir une expérience culinaire riche et variée. Deux formats sont proposés pour combler toutes les envies.

Panier bio à 22 € :

– Rillettes de truite : une délicieuse spécialité locale des Viviers du Comminges à Antignac où l’on élève des truites bio.

– Jus de pomme pétillant : une boisson festive et naturelle.

– Sablés artisanaux : pour une touche sucrée et croustillante du Fournil de la Save à Sarremezan.

– Chocolats fins : l’incontournable gourmandise des fêtes avec une fabrication artisanale de Koko à Barbazan.

Panier bio à 32 € :

– Tous les produits du panier à 22 €.

– Confiture maison : pour égayer les petits-déjeuners et goûters des confitures maison préparées à la ferme du Petit Poisson à Saint-Gaudens.

– Pâté de porc noir : une charcuterie de qualité exceptionnelle.

– Gésiers de poulet : parfaits pour sublimer vos salades festives en direct de la ferme du Poc à Estipouy.

Et comme toujours quand on parle d’alimentation locale dans le Comminges, les Jardins du Comminges ne sont jamais très loin de ces initiatives.

Un engagement pour un Noël plus responsable

En choisissant les paniers du Locominges, vous faites le choix d’un Noël solidaire et plus respectueux de l’environnement et de la biodiversité.

Soutien aux producteurs locaux

Chaque produit est le fruit du travail passionné de producteurs du Pays Comminges Pyrénées. En achetant ces paniers, vous contribuez directement à l’économie locale, permettant aux agriculteurs et artisans de vivre dignement de leur métier. C’est une façon concrète de soutenir ceux qui préservent nos traditions culinaires et notre patrimoine. En plein débat sur l’accord du Mercosur, en choisissant les paniers locaux de Noël on affirme nos choix et nos engagements.

Des produits bio et éthiques

Le Locominges sélectionne des produits issus de l’agriculture biologique ou de modes de production respectueux de l’environnement. Cela garantit des aliments de qualité, sans pesticides ni OGM, bons pour la santé et pour la planète. De ces produits qui laisse les sols survivre et vivre avec leurs vers de terre.

Une épicerie solidaire au service de tous

Le Locominges n’est pas une épicerie comme les autres. Sa vocation est de rendre l’alimentation saine et responsable accessible à tous, indépendamment des revenus. En achetant un panier, vous soutenez cette mission et participez à la promotion d’un commerce plus juste et équitable.

Un cadeau qui a du sens

Offrir un panier du Locominges, c’est partager bien plus que des produits délicieux. C’est transmettre des valeurs de solidarité, de respect de l’environnement et de soutien à l’économie locale. C’est un geste qui fait plaisir à celui qui le reçoit, tout en ayant un impact positif sur la communauté.

Une idée cadeau pour tous

Que ce soit pour vos proches, vos amis, vos collègues ou même pour vous faire plaisir, ces paniers conviennent à tous les profils. Ils sont parfaits pour découvrir ou redécouvrir les richesses gastronomiques de notre région.

Facilité de commande

La commande est simplifiée pour vous permettre de préparer vos cadeaux sans stress. Il vous suffit de remplir le formulaire en ligne en un clic : PANIER DE NOËL LOCOMINGES

Vous choisissez ensuite votre date de retrait le 6, le 13 ou le 20 décembre. Validez votre mode de retrait soit à Saint-Gaudens à Locominges (3 place du Maréchal Juin), soit à domicile avec un supplément de 5€. Il ne reste plus qu’à choisir le mode de paiement entre chèque à envoyer (pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer), ou carte bancaire/espèces sur place à l’association.

N’attendez pas le dernier moment ! Les fêtes approchent à grands pas, et les stocks sont limités pour garantir la fraîcheur et la qualité des produits.

