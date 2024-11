(Last Updated On: )

Marché et animations pour Noël à Luchon tout au long du mois de décembre. Cette année encore, la ville de Luchon se pare de ses plus beaux atours pour les fêtes et vous invite à vivre un Noël féerique au cœur des Pyrénées ! Dès le 7 décembre, les illuminations de Noël donneront le coup d’envoi de la saison avec une cérémonie qui promet d’illuminer le centre-ville d’une ambiance magique et chaleureuse. Venez admirer les rues scintillantes et plongez dans l’esprit des fêtes !

Marché de Noël sur la place Joffre

Du 21 décembre 2024 au 5 janvier 2025, la Place Joffre se transforme en un véritable village de Noël. Pour cette édition exceptionnelle, huit chalets accueillent artisans et producteurs locaux, qui vous réservent une sélection de créations artisanales, de décorations festives et de produits du terroir. C’est l’occasion idéale pour trouver des cadeaux uniques, déguster des spécialités de la région et soutenir le savoir-faire local. Entre senteurs épicées, douceurs sucrées et objets faits main, chaque chalet est une invitation à l’évasion et au plaisir des sens. D’autres marchés de Noël anime la saison comme le marché de Noël de Cierp-Gaud.

Concerts de fin d’année avec l’Orchestre de chambre de Toulouse

Pour clore l’année en beauté, la ville propose une série de concerts de fin d’année à ne pas manquer. Les notes envoûtantes et les mélodies festives réchaufferont l’atmosphère, ajoutant une touche de convivialité aux fêtes de Noël. Des artistes talentueux vous enchanteront avec des performances musicales variées, parfaites pour toute la famille.

Vendredi 20 décembre 2024

À 18h00 : Vavang’ Saveur Flamenco

Vavang’ Saveur Flamenco est un ensemble musical qui fusionne les rythmes envoûtants du flamenco avec des influences locales, offrant une expérience sonore unique et immersive. Leur répertoire mêle tradition et modernité, transportant le public au cœur de l’Andalousie tout en intégrant des sonorités contemporaines.

À 21h00 : Orchestre de Chambre de Toulouse – Concert à la criée

L’Orchestre de Chambre de Toulouse, dirigé par Gilles Colliard, est reconnu pour son approche innovante de la musique classique. Le « Concert à la Criée » est une performance interactive où le public choisit les œuvres interprétées, créant une expérience dynamique et participative. Cette initiative reflète l’engagement de l’orchestre à rendre la musique classique accessible et vivante.

Samedi 21 décembre 2024

À 18h00 : Récital voix et guitare – Chant lyrique

Ce récital met en lumière la beauté du chant lyrique accompagné de la guitare, offrant une interprétation intime et expressive de pièces classiques et contemporaines. Les artistes interpréteront des œuvres du répertoire classique, mettant en valeur la richesse et la profondeur de la musique vocale.

À 21h00 : Aram – Jazz rock et poésie urbaine

Aram est un groupe qui fusionne les genres du jazz et du rock avec des éléments de poésie urbaine, créant une atmosphère musicale intense et réfléchie. Leur musique est caractérisée par des improvisations audacieuses et des textes poétiques.

Ces concerts offrent une diversité musicale riche, promettant des soirées mémorables pour tous les mélomanes.

Pour réserver votre soirée au 06 49 09 27 45 ou contact@ppprod.net

Vivez la magie de Noël à Luchon

Entre les illuminations, le marché artisanal et les concerts de fin d’année, Luchon devient la destination incontournable pour des fêtes inoubliables. Que vous veniez en famille ou entre amis, laissez-vous charmer par l’ambiance féerique de Noël. Profitez de l’accueil chaleureux des Pyrénées Haut-Garonnaises.

Préparez-vous à un Noël sous le signe de la tradition, du partage et de la découverte. Luchon vous attend pour célébrer la magie des fêtes dans un cadre enchanteur !

