(Last Updated On: )

Marché de Noël de Cierp Gaud, ce dimanche 10 novembre 2024 pour commencer à préparer les cadeaux uniques et écoresponsables pour ses proches. La magie de Noël s’apprête à illuminer le village de Cierp Gaud avec son prochain marché de Noël. C’est le premier marché de Noël du calendrier dans Les Pyrénées Haut-Garonnaises. Cet événement est l’occasion idéale pour dénicher des cadeaux personnalisés, artisanaux et écoresponsables, tout en passant un moment convivial en famille. C’est aussi un bon moyen de soutenir l’association Les petites mains qui organise ce marché de Noël.

Des cadeaux personnalisés et écoresponsables

Le marché de Noël de Cierp Gaud réunit une multitude d’artisans et de créateurs locaux. Vous y trouverez des objets uniques qui racontent une histoire et portent la marque du savoir-faire de nos artisans. Bijoux faits main, décorations en matériaux recyclés, produits cosmétiques naturels, confections en laines et tissus, confitures maison, … les stands regorgent d’idées pour des cadeaux qui sortent de l’ordinaire.

En optant pour ces produits, vous faites le choix d’une consommation plus responsable. Vous privilégiez les circuits courts, réduisez votre empreinte carbone et encouragez les pratiques respectueuses de l’environnement. Offrir un cadeau du marché de Noël, c’est offrir bien plus qu’un objet : c’est partager des valeurs et soutenir l’économie locale.

Une sortie en famille pour vivre la magie de Noël

Le marché de Noël est aussi une sortie incontournable pour toute la famille. Les décorations, les lumières scintillantes et les mélodies festives créent une atmosphère chaleureuse qui ravira petits et grands. Des animations sont prévues tout au long de la journée avec la buvette et une petite restauration (crêpes et pâtisseries). C’est l’occasion parfaite pour partager des moments complices en famille et créer de nouveaux souvenirs.

En vous rendant au marché de Noël de Cierp Gaud, vous participez activement au dynamisme de notre vie locale. L’association Les petites main qui organise cet événement met tout en œuvre pour proposer un marché authentique et convivial. Depuis 10 ans cette association se réunit autour de la couture, du crochet ou du tricot pour confectionner dans une démarche d’échange et de partage. Aussi, votre présence est un soutien précieux qui les encourage à poursuivre leurs actions tout au long de l’année. Les associations locales jouent un rôle essentiel dans la vie du territoire. Elles favorisent le lien social, préservent les traditions et soutiennent des projets solidaires. En consommant sur le marché, vous contribuez directement à ces initiatives et faites un geste citoyen.

Le marché de Noël de Cierp Gaud se tiendra le 10 novembre 2024 à partir de 10 heures à la salle des fêtes à côté du stade.

D’autres marché de Noël sont au programme dans Les Pyrénées Haut-Garonnaises, avec le très attendu marché de Noël de Luchon du 21 décembre 2024 au 5 janvier 2025 sur la place Joffre.

Partager Melles 750 sur Twitter

Facebook

LinkedIn

Reddit

Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…