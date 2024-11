(Last Updated On: )

Quels pneus pour circuler autour de Luchon et dans Les Pyrénées Haut-Garonnaises ? Ou plutôt quels équipement pour respecter la loi Montagne dans les Pyrénées Haut-Garonnaises ?

L’hiver approche, et avec lui, les premières neiges qui recouvrent les sommets pyrénéens. Aussi, pour les habitants et les visiteurs des Pyrénées Haut-Garonnaises, il est essentiel de se préparer aux conditions de conduite hivernales. La loi Montagne, entrée en vigueur en novembre 2021, impose des obligations spécifiques en matière d’équipements pour circuler en toute sécurité dans certaines zones montagneuses. Quels sont les impacts pour notre région et comment bien s’équiper ?

Qu’est-ce que la Loi Montagne ?

La loi Montagne vise à renforcer la sécurité des usagers de la route en période hivernale dans les zones exposées aux risques de neige et de verglas. Elle oblige les conducteurs à s’équiper de dispositifs antidérapants adaptés, tels que des pneus hiver ou des chaînes (ou chaussettes) à neige, durant la période du 1er novembre au 31 mars.

Quels pneus pour circuler autour de Luchon ?

Dans le Comminges, plusieurs communes sont situées en zone montagneuse et sont donc concernées par cette réglementation. Bien que la liste officielle puisse évoluer, il est important de vérifier si votre commune ou celles que vous envisagez de traverser sont incluses.

Les 46 communes concernées sont : Antignac, Argut-Dessous, Artigue, Bachos, Bagnères-de-Luchon, Baren, Benque-Dessous-et-Dessus, Bezins-Garraux, Billière, Binos, Bourg-d’Oueil, Boutx, Burgalays, Castillon-de-Laboust, Cathervielle, Caubous, Cazaril-Laspènes, Cazaux-Layrisse, Cazeaux-de-Larboust, Cier-de-Luchon, Cirès, Garin, Gouaux-de-Larboust, Gouaux-de-Luchon, Guran, Herran, Jurvielle, Juzet-de-Luchon, Lège, Mayrègne, Melles, Montauban-de-Luchon, Moustajon, Oô, Portet-d’Aspet, Portet-de-Luchon, Poubeau, Razecueillé, Saccourvielle, Saint-Aventin, Saint-Mamet, Saint-Paul-d’Oueil, Salles-et-Pratviel, Signac, Sode, Trébons-de-Luchon.

Cette liste n’est pas exhaustive, et il est recommandé de consulter les arrêtés préfectoraux ou le site de la préfecture de la Haute-Garonne pour obtenir des informations précises et à jour.

Pourquoi cette obligation ?

Les routes de montagne présentent des risques accrus en hiver : chaussées glissantes, brouillard, chutes de neige soudaines. Les équipements hivernaux améliorent l’adhérence des véhicules et réduisent le risque d’accidents. Ils permettent également d’éviter les blocages de circulation causés par des véhicules non équipés en difficulté.

Comment bien s’équiper ?

Les pneus hivers :

– Ils sont dentifiables par le marquage « 3PMSF » (3 Peak Mountain Snow Flake) sur le flanc du pneu.

– Ces pneus conservent leur élasticité à basse température, offrant une meilleure adhérence sur routes froides, humides ou enneigées.

– Ils doivent être installés sur les quatre roues pour une efficacité optimale.

Les chaînes ou chaussettes à neige :

– Ce sont des accessoires amovibles à installer sur les roues motrices en cas de conditions difficiles.

– Ils doivent être transportés dans le véhicule pendant la période obligatoire si vous n’avez pas de pneus hiver.

– Ils sont pratiques pour les passages ponctuels sur routes enneigées.

Une occasion de préparer les fêtes de fin d’année en toute sérénité

Profiter des routes sécurisées, c’est aussi l’opportunité de participer aux événements locaux, comme le marché de Noël de Cierp-Gaud. Vous pourrez y trouver des cadeaux personnalisés, artisanaux et écoresponsables, tout en soutenant les associations locales. Une sortie en famille pour se plonger dans l’ambiance festive de fin d’année !

Quelles sont les sanctions en cas de non respect ?

Cette année encore, il n’y a pas de risque d’amende en cas de non-respect de la loi. La période de tolérance est toujours en cours. La dissolution de l’Assemblée nationale et le calendrier politique ont retardé l’entrée en vigueur du décret. Donc vous ne risquez pas de recevoir une amende de 135 euros si vous roulez sans équipements.

Cependant, les compagnies d’assurances ont fait savoir qu’elles se réservent le droit de couvrir (ou non) les conducteurs en cas d’accident provoqué par un automobiliste ne respectant pas la Loi Montagne. Aussi, il est malgré tout fortement conseillé de vous équiper correctement.

