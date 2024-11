(Last Updated On: )

Créez et savourez votre kombucha bio idéal avec La Fourche dans une démarche de co-création avec l’enseigne bio. Le site de courses en ligne de produits bio, La Fourche continu d’étoffer la gamme de produits à sa marque. Régulièrement, La Fourche invite ses clients à répondre à des questionnaires pour imaginer leur produit idéal que l’épicerie bio lancera en production. Et pour cet automne, La Fourche jette son dévolu sur une boisson très appréciée en ce moment le kombucha. Alors les clients de l’enseigne bio La Fourche peuvent répondre à une série de questions jusqu’au 5 février 2025 pour imaginer leur kombucha idéal.

Le succès fulgurant du kombucha

Car le kombucha, boisson vivante et non pasteurisée, connaît un succès fulgurant dans les magasins bio. Élaboré par fermentation de thé sucré grâce à une symbiose de levures et de bactéries, il se distingue par sa richesse en probiotiques naturels, réputés pour favoriser la santé digestive. Ce breuvage pétillant et légèrement acidulé séduit de plus en plus de consommateurs en quête d’authenticité et de bienfaits naturels. Sa popularité s’explique aussi par son caractère artisanal et ses saveurs variées, allant des notes fruitées aux épices délicates. Le kombucha s’impose ainsi comme une alternative saine et rafraîchissante aux sodas industriels. Près de chez nous, L’eau à la bouche dans l’Ariège connait un vrai succès avec un kombucha particulièrement vivant et savoureux, et toujours préparé de façon artisanale.

L’agrochimiealimentaire s’empare du kombucha

Mais à côté des puristes du kombucha, l’industrie du soda compte bien s’emparer du marché. Ainsi, Coca-Cola s’est emparé de l’entreprise australienne Mojo qui évidemment produit du kombucha. Sauf que quand on s’appelle Coca-Cola on n’aime pas trop les boissons « vivantes », alors le kombucha distribué dans les supermarchés sera pasteurisé ! Oui, vous ne rêvez pas un kombucha pasteurisé !

Créez et savourez votre kombucha bio idéal

Créez et savourez votre kombucha bio idéal avec La Fourche commence par un questionnaire. Et la toute première question est presque inquiétante, puisqu’il s’agit de choisir entre un kombucha pasteurisé ou non pasteurisé. La Fourche explique la difficulté de conserver, et sûrement de transporter un kombucha non pasteurisé. Espérons que La Fourche ne tombera pas dans le panneau du kombucha pasteurisé …Pour aider à trancher La Fourche se réfugie sous la notion d’une alternative saine au soda.

Ensuite on parle de thé ou de sucre issu du commerce équitable. La question du pays de production est à choisir entre la France et l’Allemagne. Sur le format de la bouteille, le choix doit se faire entre 0,5, 0,75 ou 1 litre. Vient ensuite la question de la saveur, en gros entre fruits rouges ou fruits exotiques. Enfin, le questionnaire affiche en temps réel, le prix final de la boisson et le score carbone. Ainsi pour un kombucha aux fruits rouges, avec du thé et du sucre non issu du commerce équitable, vivant en bouteille de 0,75l, produit en Allemagne, le prix est de 4,67€ pour 120g de CO2 pour 100g. Pour un kombucha toujours aux fruits rouges, pasteurisé en bouteille de 0,75l, on obtient un prix de vente de 4,39€, pour un score CO2 de 150g/100g.

D’autres boissons à cocréer avec La Fourche

Outre le kombucha, La Fourche invite ses clients à imaginer un sève de bouleau bio à la marque La Fourche, et une sauce soja.

