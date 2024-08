(Last Updated On: )

So.Bio bientôt un nouveau magasin bio à Saint-Gaudens ? En attendant, l’enseigne bio de Carrefour se prépare à l’ouverture d’un nouveau magasin à Carbonne. Mais après Portet-sur-Garonne, Muret, Carbonne, et Cazères, So.Bio pourrait bien poursuivre son développement le long de l’A64 en misant sur la capitale du Comminges. Depuis le rachat de l’enseigne So.Bio, Carrefour multiplie les ouvertures de sa chaine de magasins spécialisés dans les produits bio et locaux. So.Bio compte aujourd’hui 71 magasins principalement dans le sud de la France et en région parisienne. Les lieux d’implantations des nouveaux magasins So.Bio ne sont pas choisis par hasard.

So.Bio bientôt un nouveau magasin bio à Saint-Gaudens ?

Depuis Portet-sur-Garonne, mais surtout depuis Muret, l’enseigne essaime le long de l’A64. A Muret, So.Bio n’a pas hésité à défier le leader du marché de la bio. Les deux magasins se trouvent ainsi de part et d’autre du rond point à l’entrée nord de la ville. L’enseigne s’apprête à ouvrir un nouveau magasin à Carbonne. Là aussi, So.Bio vient affronter frontalement le magasin Le coeur bio, installé depuis très longtemps. A Cazères à quelques kilomètres de là, So.Bio est seul sur le marché. A Saint-Gaudens, So.Bio pourrait venir défier l’unique enseigne Biocoop comme à Muret. Avec un regain d’intérêt des enseignes pour la zone Europa, So.Bio pourrait bien miser sur ce secteur. A moins que l’enseigne ne cherche une place de choix dans la zone d’Estancarbon autour de l’hypermarché.

La bio entre magasins et vente en ligne

La distribution des produits bio restent encore dominé par des magasins sous enseigne. Mais le succès des enseignes en ligne, comme Kazidomi ou La Fourche bouscule les habitudes des consommateurs. La Fourche notamment affiche des prix jusqu’à 50% moins chers sur les produits d’épicerie bio. L’épicerie bio en ligne développe également ses rayons frais, fruits et légumes dans de nombreuses régions. Elle accélère également dans son mode de livraison zéro déchet pour se réconcilier les consommateurs encore réticents à la livraison.

En tout cas à Saint-Gaudens, avec l’éventuelle arrivée de So.Bio, le magasin Biocoop d’Estancarbon, et la livraison à domicile des produits bio par La Fourche, les consommateurs pourraient bien profiter de cette guerre des enseignes bio.

