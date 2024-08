(Last Updated On: )

VTT dans les Pyrénées Haut-Garonnaises suivez l’application pour profiter des meilleurs itinéraires. Saint-Aventin, Boutx, Le Mourtis, Melles, Luchon, Valcabrère, plusieurs parcours permettent de découvrir le territoire à VTT, et ce quelque soit son niveau. Alors pour faciliter la préparation de l’étape, s’orienter pendant le parcours, repérer les difficultés, ou faire remonter des informations, la CCPHG (Communauté de Communes des Pyrénées Haut-Garonnaises) présente une application mobile dédié aux amateurs de VTT nature. Doucement tout un territoire de montagne orienté sur les activités neige de l’hiver se tourne vers une destination montagne plus nature et ses activités douces. Descendre les sentiers de montagne à VTT ne nécessite pas des investissements lourds pour faire tourner des canons à neige, et surtout pas des ressources en eau désormais comptées.

VTT dans les Pyrénées Haut-Garonnaises suivez l’application

Pour les amateurs de vélo, les Pyrénées Haut-Garonnaises comportent de nombreux atouts. Dans la vallée sur des routes sans difficultés, on peut circuler à vélo le long de la piste cyclable Transgarona. Tout autour ce sont les cols qui attirent les cyclistes plus sportif comme le col de Menté, au programme du dernier Tour de France 2024. Pour les amateurs de sensations fortes et de nature, le VTT offre également de nombreux parcours. C’est pour répondre à cette demande que la Communauté de Communes des Pyrénées Haut-Garonnaises, dévoile son application pour guider les vététistes.

L’application VTT de la CCPHG permet de préparer son parcours, d’identifier les spots, de s’orienter pendant la sortie, et de signaler d’éventuelle difficultés. Les parcours proposés sur l’application sont également disponibles en ligne.

Aussi, pour télécharger l’application VTT c’est par ICI

