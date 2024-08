(Last Updated On: )

Montre en bois pour se mettre à l’heure écoresponsable avec un accessoire mode désormais tendance dans sa version nature. La tendance mode au poignée est soit high-tech et ultraconnectée, soit nature et sobre. La montre connectée versus la montre bois, deux approches différentes d’un monde bouleversé par le changement climatique. Les adeptes de la montre plastique, électronique, et connecté oublient qu’à l’heure du changement climatique, lire l’heure n’est pas un geste sans impact sur le climat. Surtout que ces montres connectés s’inscrivent dans une logique de surconsommation de biens à l’obsolescence programmée. Alors la tendance aujourd’hui quand on veut respecter un minimum la biodiversité est à la consommation de biens durables. D’ailleurs avant l’arrivée des montres à quartz jetables, nos grand-parents passaient leur vie avec une seule montre. C’est à partir de là que le monde s’est mélangé les aiguilles en pensant à une croissance illimitée.

Montre en bois pour se mettre à l’heure écoresponsable

Cadran en bois, bracelet en bois, au poignée la montre bois peut s’afficher 100% bois. Mais elle peut aussi se décliner avec d’autres matériaux durables comme la pierre ou le métal. A l’intérieur le mécanisme peut être électronique, mais si l’on veut être cohérent, mieux vaut opter pour une montre bois automatique. Pour fabriquer des montres en bois, les marques écoresponsables utilisent des bois issue de forêt à la gestion raisonnée. Ce sont généralement des essences de bois dites dures pour que le bois se travaillent plus facilement et résiste au temps. Car au poignée la montre bois va subir des variations importantes de températures et d’humidité. Pour acheter une montre bois, le mieux est certainement de se tourner vers des e-commerçants spécialisés. Mais on trouve également des fabricants de montres en bois sur des foires et salons, ou bien encore dans certaines bijouteries. En tout cas il est l’heure de passer à l’heure écoresponsable avec la montre bois.

Partager Melles 750 sur Twitter

Facebook

LinkedIn

Reddit

Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…