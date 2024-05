(Last Updated On: )

Valone Rave la chaussure de trail écoresponsable et réparable arrive de Bretagne avec une conception française et une fabrication européenne au Portugal. Quelques voix, et pas n’importe lesquelles, avec la légende du trail Kilian Jornet s’interrogent sur l’impact écologique de la pratique du trail. De confidentiel, le trail est devenu un sport de masse qui voit régulièrement des milliers de coureurs déferler sur les chemins de montagne les plus difficiles. On y trouve pêle-mêle des sportifs de haut niveau comme David Gaudu ou Thibaut Pinot, des sportifs amateurs, des montagnards, des citadins, … tout le monde veut son moment de gloire sur les plus beaux sommets en France et dans le monde. La pratique du trail à cette échelle n’est pas neutre et l’impact environnemental réel.

Les impacts de la pratique du trail

Les impacts de la pratique du trail sont multiples. En premier lieu, la pratique du trail impacte l’espace naturel lieu d’entrainement ou de compétition. Ce sont généralement des chemins de montagne qui se retrouvent piétinés par des milliers de coureurs lors d’une compétition. Mais surtout cette cohorte de coureurs vient perturber la nature sauvage environnante, qu’il s’agisse de la faune ou de la flore. Fort heureusement on peut compter sur la discipline et le respect des traileurs qui gèrent plutôt bien leurs déchets. Il faut bien reconnaître que les adeptes du trail sont généralement plutôt sensibles au respect de leur environnement.

L’impact écologique se retrouve également dans l’équipement des traileurs. Chaussures de trail, textiles, alimentation, pour certains coureurs la pratique du trail ressemble à une course à l’hyper-consommation. Il faut acheter la dernière chaussure toujours plus performante ou le petit sac à dos hyper léger.

Enfin, la pratique du trail impacte le bilan carbone de certains coureurs qui n’hésitent pas à traverser la planète pour s’aligner sur telle ou telle course.

Valone Rave la chaussure de trail écoresponsable et réparable

C’est sûrement dans ce contexte que Louise Babin a muri son projet de lancer une marque de chaussures de trails écoresponsables et réparables. Cela va de paire. Sa jeune société installée à Nantes propose un modèle unique décliné en deux coloris bretons (Granit ou Ampélite). La Valone Rave est tout à la fois légère, solide, fiable, durable et réparable avec une semelle Vibram. La chaussure de trail de Valone est conçue en France avec des partenaires français et produite à proximité au Portugal. Mais le plus important c’est que la chaussure de trail de Valone se veut réparable. Pour cela la marque référence des cordonniers déjà formés à la réparation de ses chaussures, et propose un protocole de réparation pour les autres. Le coût moyen de la réparation de la semelle par exemple est de 70€.

Une dépense désormais soutenue par un bonus réparation compris entre 7 et 25 euros depuis la loi du 7 novembre 2023.

La Valone Rave est elle proposée à 195€, mais uniquement en pré-commande. Une façon là aussi de limiter l’impact environnemental de la chaussure de trail en évitant la surproduction, et surtout les achats compulsifs. Ainsi une paire de Valone Rave achetée en juin sera livrée en octobre 2024.

Une nouvelle marque de chaussures de trail à découvrir sur Valonerun.com

