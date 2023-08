Coup double pour les traileuses de Cimalp sur la TDS (sur les Traces des Ducs de Savoie) de l’UTMB 2023 avec la victoire pour Maryline Nakache et la troisième place pour Flavie Bruyneel. Maryline Nakache dans des conditions météorologiques quasiment hivernales surmonte les 155km et 9200m de dénivelé positif de la course en 23h 37mn 57s. Après sa victoire sur le Marathon Des Sables 2023 et une seconde place sur le Lavaredo Ultra- trail, Maryline confirme son statut de favorite ! Une victoire qui est le fruit de sa détermination et motivation sans faille. Pour Flavie Bruyneel, autre pensionnaire de l’équipe Cimalp, cette troisième place sur les Traces des Ducs de Savoie est presque une surprise. Enfin une surprise n’arrive jamais par hasard en trail face à la montagne. Ce sont les French montagnardes de Cimalp !

Sur les Traces des Ducs de Savoie

Pour les intimes la TDS c’est la course toute à la fois conviviale, technique, sauvage, authentique mais exigeante. Elle relie le Val d’Aoste à la Savoie en traversant des villages de montagne du tour du Mont-Blanc depuis le départ à Courmayeur (Italie). La TDS c’est 145km de course et pas moins de 9200 mètres de dénivelé positif. Pas aussi difficile que l’épreuve reine, mais elle reste cependant certainement la plus technique.

L’équipe trail de Cimalp attend des sommets

Des milliers d’amateurs de la montagne s’équipent auprès de la célèbre marque drômoise. Des chaussures de randonnée pour arpenter les sentiers des Pyrénées, des pantalons et des vestes pour affronter l’hiver rude des hauteurs, et depuis plusieurs années déjà des équipements trails à la pointe, rien ne manque chez Cimalp pour vivre intensément la montagne. Dans le sillage de Florian Ollivier, manager de l’équipe trail de Cimalp, des athlètes comme Maryline Nakache et Flavie Bruyneel portent haut les couleurs de la marque. Une excellence quasi indispensable pour faire évoluer les produits trail de la marque et ainsi satisfaire des milliers d’amateurs.