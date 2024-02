(Last Updated On: 27 février 2024)

Réouverture de la station du Mourtis ce mercredi 28 février 2024, alors qu’un épais manteau neigeux vient de recouvrir les sommets des Pyrénées. La semaine dernière, en pleine vacances scolaires de la zone B, la petite station du Mourtis s’était résignée à fermer précocement son domaine skiable. Une décision à contre coeur alors que les amateurs de glisse étaient massivement présents sur la station. Mais l’espoir renaît après d’importantes chutes de neige sur l’ensemble du massif Pyrénéen. Et ce d’autant plus que la météo s’annonce tout à la fois fraîche mais ensoleillée. Des conditions idéales pour entretenir durablement le manteau neigeux. Il reste encore presque une semaine de vacances pour les skieurs de la zone A, tandis que ce week-end les Toulousains devraient réchausser les skis pour relancer leur saison.

Réouverture de la station du Mourtis ce mercredi 28 février 2024

Dès demain matin, 28 février 2024, les skieurs pourront dévaler les pistes Bambins, Fontaine 1, Fil Neige et Sources. En fin de matinée, leur terrain de jeu s’étendra sur l’ensemble de la station du Mourtis avec les pistes de Boutève et Tuc de Pan. De quoi profiter pleinement de cette neige bien fraîche sous un soleil éclatant. La route depuis Boutx est bien dégagée, et grâce au forfait 100% digital, aucune perte de temps en arrivant au Mourtis.

Comment acheter son forfait au Mourtis ?

Avec les forfaits « flexibles » et à une billetterie « tout digital », profitez pleinement de chaque instant, sans avoir à patienter aux caisses. Vous apprécierez la flexibilité avec des forfaits un et deux jours non datés, non consécutifs et non nominatifs. La billetterie est désormais entièrement digitale, pour un accès rapide et facile aux stations. Achetez vos forfaits en ligne depuis votre canapé à la maison, depuis votre mobile, ou à la location de matériel. La billetterie du Mourtis est accessible ici : BILLETERIE LE MOURTIS

