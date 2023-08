(Last Updated On: 28 août 2023)

Comment suivre la Vuelta 2023 en direct ? Le troisième et dernier grand tour cycliste professionnel, le Tour d’Espagne, se court cette année du 26 août au 17 septembre. Après le Giro (Tour d’Italie), le Tour de France, la Vuelta attire chaque année les plus grands coureurs du peloton. Et cette année le plateau est particulièrement relevé. Il faut dire que depuis quelques années déjà, le Tour d’Espagne monte en puissance. Avec des parcours bien tracés, des étapes originales et une météo plus clémente en fin d’été, le peloton semble apprécier la Vuelta. Pour cette 78ième édition la course s’annonce exceptionnelle avec tout simplement tous les vainqueurs des derniers grands tours. Le vainqueur de la Vuelta 2022, le prodige Belge Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) est au départ pour tenter d’accrocher un second Tour d’Espagne à son déjà beau palmarès. Mais le slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), dernier vainqueur du Giro 2023, compte bien lui remporter un quatrième Tour d’Espagne. Et il a les moyens de ses ambitions. En 2023, Primoz Roglic remporte la plupart des courses sur lesquelles il s’aligne. Le troisième larron de cette Vuelta 2023, est justement un co-équipier de Primoz Roglic. Le dernier vainqueur du Tour de France 2023, Jonas Vingegaard, vient avec une casquette de co-leader sur ce Tour d’Espagne 2023. Autant dire que la compétition va être rude dans l’équipe néerlandaise de la Jumbo-Visma. Finalement sur cette épreuve qui sent bon la fin de saison, il ne manque que le redoutable Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

Le parcours de la Vuelta 2023

Dans une logique d’assurer le show, la Vuelta démarre à Barcelone par une épreuve spectaculaire. La première étape est traditionnellement un contre la montre par équipe. Et cette année il se déroule dans Barcelone sur un circuit court de 14,8 km en nocturne avec pas moins de 18 virages. Il va falloir jouer collectif et serré pour relancer à chaque virage pour remporter cette première étape, et le premier maillot rouge qui va avec. Sur la Vuelta 2023 le classement général se joue dès la première étape. La montagne s’invite dès la seconde étape, puis sur la troisième étape, et avant une première arrivée en altitude en Andorre. Autant dire que les leaders n’auront pas le temps de s’échauffer cette année, et que les sprinters devront ronger leurs freins. Il faudra être près rapidement pour ne pas perdre de temps dans les premières ascensions. Pour reprendre du temps il faudra attendre le dixième étape avec un contre la montre individuel de 25 km totalement plat dans les rues de Valladolid. La treizième étape aura des accents de Tour de France avec une arrivée en haut du col du Tourmalet. Une étape de 134 km plutôt difficile entre Formigal et le Tourmalet (France). Mais ce n’est rien par rapport au programme de l’avant dernière étape de cette Vuelta 2023. La veille de l’arrivée à Madrid, le samedi 16 septembre, le peloton devront s’attaquer à l’ascension de 20 cols. Entre Manzanares El Real et Guadarrama, le classement général se jouera sur les 208,4 km de la journée.

Comment suivre la Vuelta 2023 en direct ?

Tout comme les plus grands coureurs, la Vuelta attire de plus en plus de téléspectateurs. Mais en France aucune chaine de télévision généraliste ne couvre l’évènement de l’autre côté des Pyrénées. Pas de direct sur France Télévision comme sur le Tour de France. Pour suivre la Vuelta 2023, tout se passe sur la chaine sport d’Eurosport. Mais encore faut-il être abonné à la chaine sport ou bénéficier d’un bouquet complet avec sa box. Sur le site de la Vuelta on peut également suivre toutes les étapes en direct.

