Critérium du Dauphiné 2025 Remco Evenepoel enfile le maillot jaune

Saint-Péray, 11 juin 2025 – Remco Evenepoel a frappé un grand coup ce mercredi lors de la quatrième étape du Critérium du Dauphiné 2025. Le double champion olympique belge a remporté en maître le contre-la-montre individuel de 17,4 kilomètres entre Saint-Péray et Charmes-sur-Rhône, s’emparant par la même occasion du maillot jaune de leader du classement général. Une performance de haut vol Avec un temps de référence de 20 minutes et 50 secondes, soit une moyenne de plus de 50 km/h, Evenepoel a littéralement écrasé la concurrence sur ce parcours majoritairement plat mais ponctué d’une bosse de 2 kilomètres à 8,7 % de moyenne. Sa performance a été si impressionnante qu’elle a relégué ses principaux rivaux à des écarts significatifs. Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour de France, a dû se contenter de la deuxième place à 21 secondes, tandis que Tadej Pogačar, champion du monde en titre, a terminé à 49 secondes du Belge. Cette différence importante illustre la supériorité actuelle d’Evenepoel dans l’exercice du contre-la-montre. « Mon objectif était vraiment d’aller le plus vite possible jusqu’à l’intermédiaire », a déclaré Evenepoel au micro des organisateurs après sa victoire. Cette stratégie payante lui permet de prendre les commandes du classement général et de se positionner idéalement pour la suite de la course. CLASSEMENT DE L’ÉTAPE 4 – CONTRE-LA-MONTRE (17,4 km) Rang Coureur Équipe Temps / Écart 1. Remco EVENEPOEL Soudal Quick-Step 20’50” 2. Jonas VINGEGAARD Team Visma | Lease a Bike +21″ 3. Matteo JORGENSON Team Visma | Lease a Bike +38″ 4. Tadej POGAČAR UAE Team Emirates XRG +49″ 5. Florian LIPOWITZ Red Bull – BORA – hansgrohe +57″ 6. Mathieu VAN DER POEL Alpecin-Deceuninck +1’01” 7. Rémi CAVAGNA Groupama-FDJ +1’02” 8. Edward DUNBAR Team Jayco AlUla +1’12” 9. Tobias FOSS INEOS Grenadiers +1’15” 10. Paul SEIXAS Decathlon AG2R La Mondiale +1’18” Un nouveau leader confiant L’Espagnol Ivan Romeo, qui portait le maillot jaune depuis sa victoire en solitaire la veille à Charantonnay, a résisté honorablement mais n’a pu conserver sa tunique de leader. Il se classe désormais troisième du général derrière Evenepoel et l’Allemand Florian Lipowitz. Cette prise du maillot jaune s’inscrit dans la parfaite logique de la forme actuelle d’Evenepoel. Après des débuts de saison compliqués par un accident de la route en décembre qui avait touché un nerf de son épaule gauche, le coureur de Soudal Quick-Step semble avoir retrouvé toute sa superbe. Sa victoire sur la Flèche brabançonne en avril et ses bonnes performances sur les classiques ardennaises avaient déjà laissé présager ce retour au premier plan. CLASSEMENT GÉNÉRAL APRÈS L’ÉTAPE 4 Rang Coureur Équipe Temps / Écart 1. Remco EVENEPOEL Soudal Quick-Step 17h32’48” 2. Florian LIPOWITZ Red Bull – BORA – hansgrohe +45″ 3. Ivan ROMEO ABAD Movistar Team +55″ 4. Jonas VINGEGAARD Team Visma | Lease a Bike +1’06” 5. Matteo JORGENSON Team Visma | Lease a Bike +1’17” 6. Tadej POGAČAR UAE Team Emirates XRG +1’28” 7. Harold TEJADA XDS Astana Team +1’38” 8. Mathieu VAN DER POEL Alpecin-Deceuninck +1’40” 9. Louis BARRÉ Intermarché – Wanty +1’52” 10. Rémi CAVAGNA Groupama-FDJ +2’05” Les Français dans le coup Côté français, Rémi Cavagna s’est distingué en prenant la 7e place à 1 minute et 2 secondes d’Evenepoel, confirmant ses qualités de rouleur. Plus surprenant, le jeune Paul Seixas, âgé de seulement 18 ans, a décroché une prometteuse 10e place, laissant entrevoir un bel avenir dans la discipline. Cette performance du prodige français de Decathlon AG2R La Mondiale constitue l’une des belles surprises de la journée. À seulement 18 ans, Seixas prouve qu’il peut rivaliser avec les meilleurs spécialistes mondiaux du contre-la-montre, annonçant un avenir radieux pour le cyclisme français. Un parcours technique et sélectif Ce contre-la-montre de 17,4 kilomètres entre Charmes-sur-Rhône et Saint-Péray présentait un profil particulièrement piégeux. Contrairement aux longs chronos roulants où les puissants peuvent faire parler leurs jambes de métronome, celui du jour offrait un profil cassant, typique des routes ardéchoises. La principale difficulté se situait au kilomètre 6 avec la côte du Val d’Enfer : 1,6 kilomètre à 9,4 % de pente moyenne, avec des passages flirtant avec les 19 %. Un mur qui a cassé le rythme et favorisé les grimpeurs-puncheurs comme Evenepoel. S’ensuivait une descente rapide et un long faux plat descendant jusqu’à l’arrivée, permettant aux spécialistes du chrono de relancer les gros braquets. Un test grandeur nature avant le Tour « C’est un premier test », avait-il confié avant le départ de la course. « Je suis ici avec beaucoup de motivation pour bien faire. Il s’agit de trouver ces derniers pourcentages et détails sur le chemin vers la forme du Tour. » Cette victoire d’Evenepoel intervient dans un contexte particulier pour le cyclisme mondial. L’heure est à la préparation intensive en vue du Tour de France qui débutera dans moins d’un mois. Ce Critérium du Dauphiné fait office de répétition générale grandeur nature, où chaque détail compte pour ajuster les derniers réglages. Le parcours de cette 4e étape, avec ses 214 mètres de dénivelé positif et son profil piégeux, exigeait un dosage parfait de l’effort et un excellent rapport puissance-poids, notamment dans la montée. Evenepoel a su parfaitement négocier ces difficultés, prouvant qu’il aborde cette fin de saison dans une forme exceptionnelle. Un trio de feu pour la suite Avec Pogačar, Vingegaard et désormais Evenepoel en tête d’affiche, le Critérium du Dauphiné 2025 tient ses promesses de « répétition générale » avant le Tour de France. Les trois hommes du podium de la Grande Boucle 2024 sont au rendez-vous et les prochaines étapes montagneuses promettent de beaux duels. L’Américain Matteo Jorgenson, qui avait longtemps tenu le meilleur temps avant le passage des favoris avec un chrono de 21’28”, réalise une belle opération en gagnant 19 positions au classement général pour pointer à la 5e place. Cette performance du coureur de Visma-Lease a Bike confirme les ambitions de l’équipe néerlandaise sur cette course. Tobias Foss avait ouvert le bal des bons chronos avec un temps de référence de 22 minutes, avant d’être dépassé par Rémi Cavagna (21’31”), puis par Jorgenson. Mais c’est bien Evenepoel qui a mis tout le monde d’accord avec sa démonstration de force. Programme à venir Le Critérium du Dauphiné se poursuit jusqu’au dimanche 15 juin avec encore quatre étapes au programme, dont plusieurs arrivées en altitude qui devraient redistribuer les cartes. Evenepoel, fort de cette prise de pouvoir, aura à cœur de conserver son avantage face à des adversaires qui ne manqueront pas de réagir dans les Alpes. La 5e étape, prévue jeudi entre Amplepuis et Saint-Priest, proposera un parcours de 167,5 kilomètres avec plusieurs côtes susceptibles de favoriser les puncheurs. Les véritables explications auront lieu lors des étapes de montagne, notamment l’arrivée au sommet du Collet d’Allevard (étape 6) et le final au Plateau du Mont-Cenis à plus de 2 000 mètres d’altitude. Un signal fort Cette victoire d’étape et cette prise du maillot jaune constituent un signal fort envoyé par le Belge à un mois du Tour de France, où il figure parmi les favoris pour succéder à Pogačar au palmarès de la Grande Boucle. Après avoir brillé sur les Jeux olympiques de Paris 2024 où il avait décroché deux médailles d’or (course en ligne et contre-la-montre), Evenepoel confirme qu’il reste l’un des coureurs les plus polyvalents et les plus redoutables du peloton mondial. Son équipe Soudal Quick-Step peut également se féliciter de cette performance qui récompense le travail effectué depuis le début de saison pour remettre leur leader en confiance après ses pépins physiques hivernaux. Le Critérium du Dauphiné 2025 est diffusé en direct sur France Télévisions et Eurosport.