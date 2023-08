(Last Updated On: 28 août 2023)

Le paintball et l’airsoft sont deux sports de tir populaires dans lesquels les participants rivalisent entre eux pour gagner. Même s’ils se ressemblent à première vue, ils présentent des différences importantes qui font que le paintball et l’airsoft ne sont pas des sports pour tout le monde. Ainsi, si vous vous demandez vers quel jeu vous orienter, vous devez d’abord vous familiariser avec les caractéristiques de ces deux jeux de plein air.

Équipement de paintball et d’airsoft

La première et la plus notable des différences entre le paintball et l’airsoft concerne les « armes » utilisées – pas des armes à feu, bien sûr, mais des marqueurs spéciaux. Au paintball, chaque participant porte un marqueur alimenté par de l’air comprimé. Dans l’airsoft, les joueurs utilisent des répliques d’armes dont l’apparence et le comportement sont similaires à ceux des armes réelles. Le réalisme est très important, c’est pourquoi on utilise des répliques de fusils, de pistolets ou de fusils à pompe, qui sont équipés de spring, de gaz ou d’entraînement électrique.

Les munitions varient également. Le paintball utilise des billes en gélatine qui sont remplies de peinture. En touchant l’adversaire, les billes éclatent et l’on sait ainsi qu’il a été vaincu. Les munitions d’airsoft, en revanche, sont des billes beaucoup plus petites (calibre 6 mm), fabriquées en plastique ou en matériaux biodégradables. Elles sont également beaucoup plus légères. Dans les deux cas, les billes disponibles sont suffisamment sûres pour que l’on puisse tirer sur d’autres personnes, mais dans une zone de jeu clairement définie et en utilisant des règles de sécurité.

Règles de jeu de l’airsoft et du paintball

Dans les jeux d’airsoft, les actions et les sensations réalistes sont importantes pour les joueurs d’airsoft. De véritables batailles sont souvent recréées et des tactiques militaires sont utilisées, et le jeu consiste à simuler des scénarios militaires ou policiers. Il peut durer plusieurs heures, voire un week-end entier. Au paintball, les jeux sont généralement plus courts et ne consistent souvent qu’à battre l’équipe adverse.

Les règles de sécurité de l’airsoft et du paintball ne diffèrent que par certains éléments. Une protection balistique pour les yeux est nécessaire dans les deux sports, mais au paintball, un masque pour protéger le visage et la tête est également requis. Les billes de peinture salissent beaucoup les vêtements, c’est pourquoi des combinaisons spéciales sont généralement portées. En airsoft, de nombreux joueurs utilisent des équipements militaires ou tactiques tels que des gilets, des casques ou des vêtements militaires, mais c’est tout aussi bien que seules des chaussures confortables, des T-shirts et des pantalons ordinaires sont nécessaires pour le jeu.

Que choisir : paintball ou airsoft ?

L’airsoft est un sport destiné aux personnes qui sont passionnées par les armes à feu ou l’armée et qui veulent tester leurs connaissances tactiques. Les personnes qui se lancent dans ce sport devront prendre du temps, investir et prendre des décisions importantes en matière d’équipement, par exemple. Le paintball est un sport d’équipe plus dynamique auquel il est plus facile d’adhérer parce que les marqueurs utilisés ne sont pas aussi variés que les répliques airsoft. Il peut également devenir un passe-temps auquel on peut jouer de temps en temps. Dans l’airsoft, en revanche, on fait partie d’une équipe, les attentes sont donc parfois beaucoup plus élevées.

