Fête de la Montagne 2023 le samedi 23 septembre à La Moraine de Garin pour une nouvelle journée conviviale et festive autour de la montagne. La Fête de la Montagne dans les Pyrénées Haut-Garonnaises s’installe traditionnellement en septembre en changeant de lieu. Après une édition de la Fête de la montagne 2022 à Saint-Béat-Lez on retrouve l’événement dans le magnifique site de La Moraine de Garin (9km de Bagnères-de-Luchon, dans la montée du col du Peyresourde). Cette année la Fête de la Montagne se décline sur une seule journée le samedi 23 septembre 2023. L’initiative de La Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises (CCPHG), s’organise en partenariat avec la commune de Garin, l’Office de Tourisme Intercommunal Pyrénées 31, le département de la Haute-Garonne et la région Occitanie.

Au programme de la journée de cette Fête de la Montagne, des activités sportives et de plein air, des expositions, des ateliers, des conférences, des exposants et bien sûr de la restauration.

Pêle-mêle, on retrouve une exposition photo sur les cabanes pastorales, une conférence avec l’écrivain Pyrénéen Christian Louis, une démonstration du robot broyeur de la CUMA, une conférence de l’ethnologue Isaure Gratacos, une visite de la chapelle de la Moraine de Garin ou des démonstrations de chien de troupeau. Pour les activités sportives on pourra découvrir des animations vélo, du parapente ou du cerf-volant.

En soirée un concert gratuit du groupe Backmomento Trio, et un spectacle vivant « Crâne 2 berger » par la compagnie l’Oie Scélérate sur la vie des bergers pendant les longs mois d’estive.

Le programme complet de la Fête de la Montagne 2023 est à retrouver sur le site de la Communauté de Communes des Pyrénées Haut-Garonnaises : FÊTE DE LA MONTAGNE 2023.

Alors on se retrouve pour la Fête de la Montagne !

