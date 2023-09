(Last Updated On: 9 septembre 2023)

Comment préparer sa lessive naturelle et gratuite avec du lierre ? Dans les idées reçues, consommer moins, consommer mieux, consommer bio, coûterait plus cher. Pourtant se sont bien les produits industriels des supermarchés qui coûtent les plus chers, surtout pour leur impact sur le climat. En pleine polémique sur la shrinkflation, cette méthode abjecte des industriels et des distributeurs de l’agrochimie fait encore augmenter l’addition des consommateurs incrédules. Un baril de lessive dans un supermarché, c’est de l’industrie pétrochimique, des produits chimiques dans la nature et l’eau, des emballages plastiques dans les océans, et un prix toujours en hausse. De quoi bien lessiver les consommateurs. Pourtant, il est facile de préparer sa lessive naturelle, gratuite et sans déchet. Pour cela il vous faudra de l’eau et du lierre.

Bannir les lessives de l’industrie pétrochimique

Avant toute chose, il faut bien avoir en tête les ravages de l’industrie pétrochimique sur notre alimentation et notre consommation en général. L’ultratransformation nous tue à petit feu. Et encore que le petit feu s’intensifie puisque à l’ONU on reconnait que « l’effondrement climatique a commencé ». Et nous en somme la cause en soutenant les supermarchés et leurs produits industriels. Est-ce bien nécessaire de trouver des rayons sans fin de lessive ? Une lessive avec tel parfum, une lessive en poudre, une lessive liquide, une lessive en tablette, … Un emballage de lessive en plastique, et mieux encore en ce moment le très déculpabilisant baril de lessive en plastique recyclable ! Quoi qu’il en soit à l’arrivée, ce sont des déchets dans les usines pétrochimiques, des produits chimiques dans nos rivières et des emballages dans les océans. Mais bon elle sent tellement bon cette lessive … Bien avec des composants chimiques la créativité est sans fin. Et à l’arrivée à la caisse, combien coûte cette lessive destructrice ? Vous ne préférez pas une lessive gratuite ?

Comment préparer sa lessive naturelle gratuite avec du lierre ?

Rien de plus simple il faut récolter des feuilles de lierre. On en trouve partout en général, même dans les villes. Bien sûr pour nous en montagne c’est encore plus facile. Le lierre grimpe sur chaque muret de nos villages de montagne. Après il faut de l’eau. Nous on a de la chance on a de l’eau de source. Mais sinon de l’eau du robinet fera l’affaire. On compte 50 belles feuilles de lierre pour un litre d’eau. Ensuite, il suffit de faire bouillir le mélange eau et lierre pendant 10 minutes. Enfin, on laisse macérer pendant 24 heures, avant de filtrer avec un tissus. Voilà vous avez une lessive naturelle, sans déchet, et surtout gratuite. Votre linge, même blanc sera impeccable !

