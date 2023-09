(Last Updated On: 20 septembre 2023)

Bio Comminges s’engage pour la défense du pouvoir d’achat à St-Gaudens et au Bazert avec 15% de remise pour des courses plus conviviales et économiques grâce aux groupements d’achats. L’inflation impacte considérablement le porte-monnaie des consommateurs qui se retrouvent à faire des choix au moment de faire leurs courses. Et malheureusement ce sont les produits bio qui en font les frais. C’est un peu la double peine en plein dérèglement climatique. Car se rabattre sur les produits des supermarchés, les plus transformés, les plus chimiques, les plus rentables pour les enseignes, accentue les effets du dérèglement climatique. L’agriculture conventionnelle avec les pesticides et aux autres produits chimiques détruit les sols et la biodiversité environnante. Pourtant il n’y a pas de fatalité, et contrairement à ce que l’on imagine consommer mieux et bio permet de réaliser des économies.

Comment faire des économies en faisant ses courses chez Bio Comminges ?

Bio Comminges c’est la coopérative qui porte les magasins de l’enseigne Biocoop à Saint-Gaudens (zone Estancarbon) et du Bazert (Gourdan-Polignan). Pour encourager et soutenir la consommation de produits bio, Bio Comminges propose aux consommateurs de se regrouper. Avec les groupements d’achats, on achète en gros ses pâtes, son riz, ses céréales, ses boissons, son lait, … et même les produits frais. Par exemple dans un même quartier cinq familles peuvent se regrouper pour faire leurs courses. Elles achètent les produits par lots entiers avant de se les partager. Une façon originale et conviviale de faire ses courses avec à la clé une remise de 15% sur le ticket de caisse. Qui a dit que consommer bio coûtait plus cher ? Alors renseignez vous dans l’un des deux magasins de Bio Comminges.

Comment faire encore plus d’économie ?

Pour consommer bio, il faut être riche ! Faux ! Consommer bio, c’est plus de respect, plus de sobriété et plus d’économies. Quand on décide de faire ses courses uniquement en magasin bio ou en circuit court, on ne se contente pas de lire l’écart entre le kilo de sucre roux bio, et le sucre transformé du supermarché. Car on fait des économies partout dans le quotidien. On achète moins, voir plus du tout, de vêtements neufs. La lessive, elle est naturelle et gratuite avec du lierre (comment préparer sa lessive au lierre ?). On limite sa consommation d’énergie (comment baisser sa consommation électrique ?) et d’eau. On se déplacement moins ou autrement. Les équipements sont choisis pour leur durabilité, et non pour la frime devant les voisins ou les collègues de bureau. A l’arrivée, les économies sont considérables, mais surtout l’on vit mieux, plus simplement en respectant une nature qui tôt ou tard (ou déjà) nous punira.

