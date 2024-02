(Last Updated On: 16 février 2024)

Pyrénéo 2024 à Saint-Gaudens du 19 au 21 septembre 2024 en même temps que les Pyrénéennes 2024. Pour cette nouvelle édition, le thème de Pyréneo 2024 sera « Réinventons la relation homme – nature – territoire dans les Pyrénées! ». Aussi pour Pyrénéo 2024, l’Agence des Pyrénées et Agora Pyrénées attendent de grands témoins pour prendrent la parole. Des ateliers permettront de partager réflexions et actions concrètes sur le thème des Pyrénées évidemment. Ce sera également l’occasion de visiter des entreprises et des initiatives locales. Certaines seront d’ailleurs honorées par la remise des Trophées Pyrénéo 2024. Enfin, Pyrénéo 2024 présentera les premières concrétisations de la #marquepyrénées.

Pyrénéo 2024 à Saint-Gaudens du 19 au 21 septembre 2024

En attendant de connaître le programme détaillé de Pyrénéo 2024, on connait déjà les dates du 19 au 21 septembre 2024. L’Agence des Pyrénées et Agora Pyrénées ont tenu cette année à organiser ce Pyrénéo 2024 en même que le salon agricole Les Pyrénéennes à Saint-Gaudens. Une grande fête des Pyrénées se profile en 2024 dans le Comminges.

