Comment s’habiller avec un caraco ? Et en particulier comment s’habiller avec un caraco à cette saison, surtout si l’on est sensible au froid. Car avec le froid, le caraco porté l’hiver se doit être à la fois séduisant et confortable pour s’accommoder des températures en baisse. Bien sûr outre son style, on choisira les bonnes matières pour porter un caraco pendant l’hiver. Coton, soie et laine mérinos, vous assure d’enfiler un caraco tout à la fois agréable à porter, séduisant dans ses formes, et réconfortant par sa chaleur. Le coton à l’intérieur du caraco protège la peau avec sa douceur, tandis que l’alliance de la soie et de la laine mérinos assure la protection contre le froid hivernal. Avec un caraco d’une telle qualité, en sous-vêtement comme en pyjama, il sera l’atout charme et confort pour tout l’hiver. Et pour toute l’année en général, le caraco est indispensable dans le dressing.

Comment s’habiller avec un caraco ?

Le caraco femme c’est le vêtement ou sous-vêtement un peu passe-partout du dressing. Il s’intègre facilement dans de nombreux styles de plus décontractés aux plus sophistiqués. Pour un look décontracté, on peut l’associer tout simplement avec jean skinny et des baskets. Mais pour cela il faudra tout de même attendre la fin de l’hiver, car sinon à glagla dans les Pyrénées. Pour une tenue plus sophistiquée, on le glisse directement sous une veste blazer avec un pantalon ajusté. Pour une touche de glamour, le caraco s’invite avantageusement sous une robe décolletée. La soie et la dentelle rendent le caraco sexy et festif pour les occasions spéciales. Tandis que le modèles en coton donne un style quotidien décontracté. Le caraco s’accommode aussi très bien d’un jeu de superpositions avec des cardigans ou des chemises pour créer des looks uniques. Enfin, des bijoux élégants complètent la tenue avec élégance. Le caraco passe vraiment partout et à toute les saisons, et même pour les femmes les plus frileuses.

Le caraco en laine mérinos

La laine mérinos surtout quand elle provient d’une ferme ariégeoise dans les Pyrénées, s’est l’assurance de passer l’hiver au chaud, sans transpirer outrageusement. La laine mérinos possède naturellement des propriétés thermorégulatrices, ce qui signifie qu’elle peut vous garder au chaud par temps froid tout en restant respirante par temps plus doux. Cela en fait une option polyvalente en première peau et pour toutes les différentes saisons

Aussi, le caraco en laine mérinos peut également être un choix idéal pour les activités de plein air par temps frais, offrant à la fois confort et style. Porté avec une grosse écharpe autour du cou, le caraco en laine mérinos complète avantageusement, avec charme et style, votre tenue hivernale. Surtout qu’avec un caraco doublé à l’intérieur d’un fil en coton, la douceur vous colle délicatement à la peau.

Certes, un peu moins glamour, mais tout aussi protecteur du froid, les hommes quand à eux pourront se tourner vers des t-shirts manches longues en laine mérinos pour passer l’hiver au chaud.

Avec la laine mérinos plus rien n’empêche de porter le caraco en toute saison.

Crédit photo Ferme du Mohair.

