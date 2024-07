(Last Updated On: )

Les bières locales et bio foisonnent dans les Pyrénées de l’Ariège en passant par les Pyrénées Haut-Garonnaises, jusque dans les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Orientales. Elles s’appellent Moehau, Vénasque, Nestoise, Aussau, La ferme ta gueule, … toutes ces brasseries produisent leur bière dans les Pyrénées. Désormais chaque vallée dans les Pyrénées a sa brasserie et ses bières locales. Bien sûr chaque habitant de la vallée et des sommets prétend que sa bière locale et bio est la meilleure. Et on peut dire que cette affirmation est toujours vraie. Une bière locale et bio est toujours excellente, parce qu’elle cultive le commerce de proximité, et valorise des produits de qualité respectueux des sols.

La France devient l’autre pays de la bière comme d’autres. En France, depuis plusieurs décennies déjà, les bières industrielles trustent les ventes dans les supermarchés. Mais depuis 10 ans la tendance est aux bières locales. Au pied des Pyrénées, la Biérataise était pionnière en son temps. Mais la petite bière de Bérat n’est jamais passée au bio. A Pau, la brasserie d’Aussau brasse 100% de ses bières avec des céréales et des houblons issus de l’agriculture biologique. Les céréales françaises sont revalorisées sur le Béarn en partenariat avec le parc national des Pyrénées. Mieux encore la brasserie d’Aussa invite chacun à venir produire sa propre recette de bière. Bien sûr, il faut un minimum de commande pour peut-être décliner sa propre bière locale, qui forcément le sera un peu moins puisque brassée dans le Béarn.

Où trouver les bières artisanales et bio des Pyrénées ?

Bien sûr tous les supermarchés du coin se vantent de proposer des produits locaux, et en particulier des bières. Mais bien souvent, dans ces enseignes, les bières locales sont très chères. Mieux vaut se tourner vers les magasins bio locaux, comme Biocoop Tarbes ou le Coeur bio à Carbonne quand on file vers les Pyrénées près de l’A64. La brasserie du Vénasque dispose de sa propre boutique à Luchon, où l’on trouve aussi le Venask’Ola.

