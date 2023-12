(Last Updated On: 26 décembre 2023)

Venask’Ola un cola des Pyrénées depuis Luchon par la brasserie du Vénasque. Bien connue des amateurs de bières locales dans les Pyrénées Haut-Garonnaises, la brasserie du Vénasque à Montauban de Luchon étoffe sa gamme avec un cola local. Des bières, des limonades, du cidre, et maintenant du cola avec la brasserie du Vénasque avec lequel on peut remplir nos verres de boissons locales produites dans les Pyrénées Haut-Garonnaises. Bien loin d’une célèbre marque de cola, principal pollueur au monde, du cola en circuit-court Pyrénéen dans des bouteilles en verre change la donne.







Une marque de cola principale responsable de la pollution plastique

Elle fait partie de ses marques qui rendent fidèles les consommateurs des supermarchés. Tout le monde veut son cola dans sa bouteille plastique rouge (que l’on retrouve massivement dans les océans), sa pâte à tartiner à l’huile de palme (pour toujours plus de déforestation) ou ses nuggets de poulet (élevés dans des cages). Cette marque de cola squatte la première place du classement Break Free From Plastic. Celui-ci suit les marques qui produisent le plus de déchets dans l’environnement. On retrouve ces bouteilles plastiques aux quatre coins du monde dans les rues, les parcs, les forêts, les plages et les océans. Avec une production annuelle 120 milliards de bouteilles pour 3,2 millions de tonnes de plastiques, la multi-nationale devance largement d’autres champions de la pollution comme Nestlé ou Danone.







Du cola des Pyrénées en circuit-court

Outre la pollution massive, la marque rouge de cola se distingue par une recette chimique dévastatrice. Bien sûr un cola ne sera jamais une boisson vertueuse, mais elle peut dans le cadre d’une alimentation équilibrée satisfaire nos papilles. C’est dans ce contexte que l’on se félicite que la brasserie du Vénasque déjà bien connue dans la vallée de Luchon pour ses bières aux noms évocateurs (Bram’s, Biquette, ou Louva) se lance dans la production d’un cola (Venask’Ola). Une cola des Pyrénées en circuit-court dans des bouteilles en verre. Il ne manquerait plus que la brasserie du Vénasque consigne ses bouteilles avec Consign’Up pour que ses boissons soient parfaites.

Côté recette (eau, sucre de canne, caramel, acide citrique, et arôme naturel de cola) et côté goût, c’est comme la pâte à tartiner ou la sauce tomate, il suffit de changer son référentiel pour apprécier pleinement ce breuvage cola.







Où trouver les bouteilles de Venask’Ola ?

A Luchon dans la boutique de la brasserie et juste à côté dans le magasin bio Bio des Lys. On peut passer que dans quelques mois on pourra le retrouver à l’auberge de la Gentilommière à Fos et dans les bistrots de la vallée.







