Fête des Fleurs 2024 de Luchon du 23 au 25 août, le programme complet sur le thème des Jeux Olympiques. La célèbre Fête des Fleurs de Luchon est enfin de retour, après plusieurs éditions intermédiaires de Luchon en Fleurs. La 121ème édition de la Fête des Fleurs célèbre les Jeux Olympiques aura lieu du 23 au 25 août 2024 et elle promet trois jours d’activités festives et divertissantes pour tous les habitants et visiteurs. Au programme de la Fête des Fleurs de Luchon 2024, les chars fleuris, les bandas, du théâtre, des voitures anciennes, et bien sûr une véritable bataille de fleurs pendant le défilé sur l’allée d’Etigny. Un week-end festif et convivial à ne pas manquer pour les amoureux de la reine des Pyrénées.

Luchon Fête des Fleurs 2024 programme du Vendredi 23 août 2024

Les festivités débuteront dès 16h avec le fleurissement des structures fixes le long de l’allée d’Etigny. Le tout accompagné de plusieurs déambulations des Bandas.

À 21h, le rideau se lèvera sur une soirée théâtrale mémorable avec un spectacle d’humour. Le talentueux Thierry Garcia, nous promet des éclats de rire immanquables.

Fête des Fleurs Luchon 2024 programme du Samedi 24 août 2024

La journée de samedi sera rythmée par une série d’animations festives :

De 10h à 12h30, les rues résonneront des mélodies entraînantes des bandas.

De 10h à 12h30, les passionnés d’histoire automobile pourront se délecter d’une exposition de véhicules d’époque.

À 15h, le défilé haut en couleur des troupes étrangères et des groupes locaux prendra son envol depuis la place du marché.

De 16h30 à 17h30, place au spectacle des groupes locaux et des troupes étrangères, suivi de la cérémonie de remise de la bannière. La bannière honore le talent et l’engagement de chacun pour cette nouvelle édition de la Fête des Fleurs 2024.

L’animation des rues par les bandas reprendra de 17h30 à 19h30, prolongeant la magie de cette journée animée.

En soirée, de 21h à 22h30, l’allée d’Etigny vibrera au son des bandas et des troupes étrangères. La remise des bannières aux bandas méritantes se fait sur les podiums.

Et pour clôturer cette journée en beauté, de 23h à 2h du matin, des animations DJ et des buvettes seront proposées par les associations locales et les cafetiers. Un bal animé par l’orchestre NEXT enflammera la place du marché.

Dimanche 25 août 2024 à la Fête des Fleurs de Luchon 2024

De 10h à 12h30, les bandas investiront à nouveau les rues pour une dernière dose de bonne humeur et de musique.

L’exposition de véhicules d’époque se poursuivra également le long de l’allée d’Etigny.

À 14h30, l’avenue Foch sera le point de départ du défilé des chars, marquant le début d’une véritable bataille de fleurs qui envahira les rues de la ville, pour un Luchon en Fleurs .

. De 17h30 à 19h30, les bandas clôtureront en beauté ces trois jours de célébration.

La Fête des Fleurs est de retour à Luchon, qu’on se le dise !

