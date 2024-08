(Last Updated On: )

Luchon Fête des Fleurs 2024 le programme complet du 23 au 25 août pour la 121ème éditions. La Fête des Fleurs revient à Luchon dans son format le plus traditionnel, divertissant et convivial. Après plusieurs éditions de Luchon en Fleurs sur une journée, la Fête des Fleurs 2024 occupe tout le week-end du 23 au 25 août 2024. Les festivités débuteront dans la cité thermale, dès le vendredi avec une clôture de l’évènement sous la bandas le dimanche 25 août. Et cette année le thème est évidement les Jeux Olympiques.

Luchon Fête des Fleurs 2024 le vendredi 23 août 2024

Sur l’allée d’Etigny au son des bandas les festivités démarrent avec le fleurissent des structures fixes, dès 16 heures. A 21 heures, changement de décor et d’ambiance avec une soirée théâtre autour d’un spectacle d’humour présenter par Thierry Garcia.

Le samedi 24 août 2024 à la Fête des Fleurs à Luchon

Pour la Fête des Fleurs 2024 à Luchon, les choses sérieuses commencent le samedi avec de nombreuses animations et festivités. Dès 10 heures et jusqu’à 12h30, les bandas sillonnent les rues de la reine des Pyrénées.

A 15 heures, c’est l’heure du défilé pour toutes les troupes. Les chars s’élancent depuis la place du marché. En fin de cortège c’est l’heure de la remise de la fameuse bannière. A 17h30 on en reprend plein les oreilles avec les bandas. La soirée s’annonce festive avec la remise des bannières aux bandas méritantes sur les podiums.

En clôture ce samedi festif, les DJ mettent l’ambiance, tandis que l’on se restaure autour des buvettes. Sur la place du marché, on danse au rythme de l’orchestre Next.

Dimanche 25 août 2024 à Luchon

La Fête des Fleurs c’est aussi la fête des bandas à Luchon. Les instruments fanfaronnent de 10h à 12h30. Sur l’allée d’Etigny se sont les voitures d’époque qui font du bruit.

À 14h30, à partir de l’avenue Foch les chars défilent, tandis qu’une terrible bataille de fleurs s’abat dans toutes les rues de la ville.

A 17h30, on termine comme on avait commencé avec les bandas.

A noter qu’avec une belle affluence sur la Fête des Fleurs, des restrictions de circulation et de stationnement, à consulter sur le site de la mairie de Luchon.

Rendez-vous ensuite l’année prochaine pour la Fête des Fleurs 2025 à Luchon !

Le prochain évènement majeur à Luchon est en février du 6 au 8 avec le Luchon Players Festival.

