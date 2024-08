(Last Updated On: )

En montagne Cimalp Storm Pro la veste imperméable indispensable pour défier tous les temps, et surtout la pluie. Dans une sortie trail ou en randonnée, et quelque soit les saisons, en montagne, on est jamais à l’abri d’une grosse averse. Alors pour ne être obligé d’écourter sa sortie, on consulte la météo et on s’organise. L’été les averses orageuses peuvent vous détremper en quelques minutes, les autres mois de l’année il pleut parfois des journées entières, alors mieux toujours avoir sous la main une bonne veste imperméable. Car la montagne est belle par tous les temps. On est juste souvent bien moins nombreux à en profiter quand il pleut.

Alors pour que chacun puisse profiter de la montagne par tous les temps, découvrons la veste imperméable Cimalp Storm Pro. C’est l’un des best-sellers de la marque drômoise d’équipements pour la montagne. Et pour cause avec sa membrane trois couches, elle protège du du vent et de la pluie tout en garantissant une respirabilité optimale. Histoire de pas finir cuit à l’étouffé comme avec certaines vestes imperméables. Sa coupe près du corps offre à la fois un vêtement qui suit tous les mouvements, tout en limitant la prise au vent. La coupe ajusté c’est aussi plus de style si l’on veut enfiler la veste au quotidien les jours de pluie. Sa capuche ergonomique permet de se couvrir intégralement. Une poche zippée sur la poitrine garde au sec un téléphone par exemple. Très appréciables également les poignets avec passe-pouce ergonomique. Enfin, pour ceux qui doivent alterner les parcours natures et plus urbains, la veste intègre des bandes réfléchissantes.

Cimalp Storm Pro quel prix ?

En promotion, on trouve la veste Cimalp Storm Pro à moins de 200€ (179,90€). A ce prix là vous avez un large choix de couleurs, bleu, vert, jaune, rouge, anthracite, et bleu marine. Pour marcher les pieds au sec, découvrez aussi les chaussures de randonnées Cimalp Barral.

