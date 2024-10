(Last Updated On: )

Tour de France 2025 Loudenvielle – Peyragudes le 18 juillet pour un contre la montre individuel sur les pentes du col de Peyresourde. Le contre la montre individuel en montagne fait son retour sur le Tour de France 2025. Et pour son retour le chrono en pente devrait marquer les coureurs entre Loudenvielle et Peyragudes. Un contre la montre de 11 km sur des pentes 7,9% en moyenne pour rejoindre la station de Peyragudes au lendemain de la première étape de montagne pourrait bien faire très mal. Surtout que le lendemain, les coureurs passeront une journée sûrement encore plus difficile entre Pau et Luchon-Superbagnères, pour une étape à 5 cols. Vous avez aimé le Tour de France 2024 dans le col de Menté, vous allez adorer le contre la montre individuel dans le col de Peyresourde.

Le contre la montre individuel est déjà une épreuve particulièrement spectaculaire pour les spectateurs. Mais un contre la montre en montagne, c’est tout simplement exceptionnel. Il faudra jouer des coudes sur les pentes du col de Peyresourde pour voir les coureurs s’égrainer un par un entre Loudenvielle et Peyragudes. Les visages vont grimacer, les cuisses et les mollets vont brûler, avec pour chacun l’objectif de faire le meilleure temps. On image déjà la mobylette Tadej Pogacar avaler la pente sans sourciller. Chacun devra aussi garder des forces pour affronter la difficile journée du lendemain entre Pau et Luchon-Superbagnères et les cinq cols au programme.

Après les Pyrénées Haut-Garonnaises, le classement du Tour de France 2025 devrait être sans dessus dessous, mais sûrement avec Tadej Pogacar en jaune. Le nouveau champion du monde, qui a survolé le Tour de France 2024, aura à coeur de remettre ça sur le Tour de France 2025. En face qui pourra lui résister entre Remco Evenepoel, Primoz Roglic, et Jonas Vingegaard ?

