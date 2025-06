Tour de France 2025 : Les Pyrénées au cœur de la bataille finale

Written by Oslo• 10h17• Cyclisme, Luchon, Peyragudes, Sport, Superbagnères, Tour de France 2025

Retour historique et défi inédit : découvrez les deux étapes pyrénéennes qui promettent de bouleverser le classement général – le contre-la-montre Loudenvielle-Peyragudes et l’arrivée légendaire à Luchon-Superbagnères après 36 ans d’absence.

Un week-end pyrénéen historique Le Tour de France 2025 réserve aux amateurs de cyclisme un week-end d’exception dans les Pyrénées Haut-Garonnaises. Les 18 et 19 juillet 2025, deux étapes dantesques vont marquer l’histoire de la Grande Boucle : un contre-la-montre inédit entre Loudenvielle et Peyragudes suivi du retour mythique à Luchon-Superbagnères après 36 ans d’absence. Ces deux journées consécutives dans nos montagnes promettent de bouleverser le classement général et d’offrir un spectacle grandiose aux supporters pyrénéens, avec près de 5000 mètres de dénivelé au programme du week-end.

Vendredi 18 juillet : Le contre-la-montre Loudenvielle-Peyragudes

Une 13ème étape redoutable Pour les coureurs superstitieux, ce vendredi 13ème étape s’annonce particulièrement redoutable. Sur 10,9 km, les coureurs devront affronter un dénivelé positif de 650 mètres, avec une pente maximale atteignant 16% dans les deux derniers kilomètres. Profil technique : Distance : 11 kilomètres

11 kilomètres Dénivelé positif : 650 mètres

650 mètres Pente moyenne : 7,9%

7,9% Pente maximale : 16% (2 derniers km)

16% (2 derniers km) Altitude d’arrivée : Altiport 007 de Peyragudes

Loudenvielle : une vallée habituée aux exploits Loudenvielle sera ville-étape du Tour pour la 6ème fois. Cette commune de la vallée du Louron a déjà été le théâtre de victoires mémorables de Laurent Brochard en 1997, Kim Kirchen en 2007, et plus récemment Nans Peters en 2020. Le départ sera donné dans cette charmante commune nichée au pied des géants pyrénéens, offrant aux spectateurs l’occasion d’observer de près les préparatifs des coureurs avant l’assaut final vers l’altiport.

Peyragudes et son altiport mythique Ce sera la quatrième fois qu’une arrivée d’étape du Tour aura lieu à la station de Peyragudes. Le site, connu notamment pour son altiport 007, où James Bond incarné par Pierce Brosnan a atterri dans “Demain ne meurt jamais”, avait vu la victoire d’Alejandro Valverde en 2012, de Romain Bardet en 2017 et de Tadej Pogacar en 2022. Cette “piste 007” rendue célèbre par le cinéma promet d’être le théâtre d’une bataille acharnée entre les spécialistes du contre-la-montre et les grimpeurs purs.

Horaires du contre-la-montre 🚐 Caravane publicitaire : 11h30

🚴‍♂️ Premier coureur : 13h10

🏆 Maillot jaune : 17h05

⏱️ Chrono intermédiaire (Escadaoux – km 4) : 13h17 – 17h12

Samedi 19 juillet : Le retour légendaire à Luchon-Superbagnères

36 ans d’attente Luchon-Superbagnères, la station de ski située au-dessus de la ville de Luchon, n’avait plus vu de coureurs depuis 1989. Cette absence s’expliquait par des contraintes techniques : “La principale cause était un pont qui ne permettait plus de supporter les tonnages demandés par l’organisation pour transporter le matériel”, explique Jean-Claude Tiné, maire de Saint-Aventin. Le pont d’accès ayant été refait, le Tour peut enfin revenir là où en 1989 le Britannique Robert Millar s’était imposé, marquant la dernière victoire à Superbagnères avant ce retour historique.

Une étape mythique inspirée de 1986 Le directeur du Tour, Christian Prudhomme, explique que le parcours de cette 14ème étape, longue de 183 kilomètres, est “conçu sur le modèle de l’édition 1986”, la dernière fois qu’une étape Pau Luchon-Superbagnères avait figuré sur la carte de la Grande Boucle. Profil de l’étape Pau → Luchon-Superbagnères : Distance : 183 kilomètres

183 kilomètres Dénivelé total : 4950 mètres

4950 mètres Col du Tourmalet : 19 km à 7,4% (2115m d’altitude)

19 km à 7,4% (2115m d’altitude) Col d’Aspin : 5 km à 7,6% (1489m)

5 km à 7,6% (1489m) Col de Peyresourde : 7,1 km à 7,8% (1569m)

7,1 km à 7,8% (1569m) Superbagnères : 12,4 km à 7,5% (1804m)

Une journée de vérité Avec 4950 mètres de dénivelé, cette 14ème étape du Tour de France édition 2025, au départ de Pau, sera l’une des plus difficiles de la prochaine Grande Boucle. Après avoir été éprouvés la veille par le contre-la-montre, les coureurs devront enchaîner quatre ascensions majeures avant l’arrivée au sommet. Cette étape promet “des retrouvailles avec la montée ultra-exigeante de Luchon-Superbagnères (12,4 km à 7,5%), où les changements de pente se prêtent à une bataille rangée entre les favoris”.

Parcours détaillé : de Pau aux sommets

L’itinéraire pyrénéen Dans le détail, la 14ème étape s’élancera de l’avenue Gaston Lacoste à Pau, où est prévu le départ fictif. Le départ réel se trouvera sur la D802, sur la rocade sud de Pau. Les coureurs prendront ensuite la route d’Igon, passant par Lestelle-Betharram, Saint-Pé-de-Bigorre avant de rentrer dans le centre-ville de Lourdes. Le parcours continue vers Argelès-Gazost avant un sprint intermédiaire à Luz-Saint-Sauveur, puis l’ascension du mythique Tourmalet. Le peloton passera la frontière entre Hautes-Pyrénées et Haute-Garonne au niveau du col de Peyresourde.

La montée finale vers Superbagnères Après avoir traversé les rues de Luchon, “la reine des Pyrénées”, les coureurs attaqueront l’ascension finale de 12,4 kilomètres vers Luchon-Superbagnères. Cette montée, réputée pour ses changements de rythme et ses passages à plus de 10%, constitue un véritable juge de paix pour le classement général. Double chance pour les spectateurs car les coureurs devraient redescendre pour rejoindre leur bus à Luchon.

L’impact sur la vallée : entre opportunités et défis Pour les habitants de Melles et des communes environnantes, ces deux étapes représentent un défi logistique majeur. Entre les supporters, la caravane, les médias, les équipes, des milliers de personnes vont déferler dans les vallées des Pyrénées Haut-Garonnaises, transformant temporairement nos montagnes en immense terrain de spectacle. Si l’événement génère des retombées économiques pour l’hôtellerie, la restauration et les commerces locaux, il s’accompagne aussi de nuisances importantes : circulation dense, routes coupées, stationnements sauvages et une pression considérable sur des écosystèmes fragiles. Heureusement le trafic devrait se concentrer dans la vallée, et préserver Melles.

Conseils pratiques pour les habitants Les résidents de la vallée doivent anticiper : Circulation : restrictions importantes sur les axes principaux

restrictions importantes sur les axes principaux Stationnement : zones réservées aux organisateurs et médias

zones réservées aux organisateurs et médias Hébergement : forte demande, réservations recommandées longtemps à l’avance

forte demande, réservations recommandées longtemps à l’avance Commerces : opportunités d’accueil des visiteurs

Où voir passer le Tour autour de Luchon ?

Les meilleurs spots d’observation Pour le contre-la-montre du vendredi : Loudenvielle : départ et ambiance festive (45 min depuis Melles)

départ et ambiance festive (45 min depuis Melles) Col de Peyresourde : point stratégique sur le parcours

point stratégique sur le parcours Peyragudes : arrivée spectaculaire à l’altiport Pour l’étape du samedi : Col de Peyresourde : passage du peloton en fin d’étape

passage du peloton en fin d’étape Luchon centre-ville : ambiance garantie au passage

ambiance garantie au passage Superbagnères : arrivée mythique en altitude

arrivée mythique en altitude Port de Balès : vue panoramique sur la course

Organisation et services

Accès et transports Pour faciliter les déplacements lors de cette étape exceptionnelle, les remontées mécaniques fonctionneront sur les deux versants de la station de Superbagnères. Cette organisation permettra d’éviter les embouteillages sur la route d’accès. Heureusement, le train sera revenu dans la vallée entre Montréjeau et Luchon, offrant une alternative pratique pour accéder à la zone. Mais pour l’heure rien n’est prévu à la sortir de la gare pour les supporters de cyclisme.

Hébergement et restauration Côté hébergement et restauration il vaudrait quand même mieux anticiper pour trouver un hôtel à Luchon, un appartement ou une place au camping. La demande sera exceptionnelle pour ce week-end historique. Les restaurants de Luchon et des environs préparent déjà des menus spéciaux pour accueillir l’afflux de visiteurs. C’est l’occasion de découvrir les spécialités locales dans une ambiance festive unique.

58 fois ville-étape Luchon est une des communes les plus visitées par la Grande Boucle, derrière Paris, Bordeaux et Pau. Il y a eu notamment les belles victoires de Bernard Hinault ou Eddy Merckx. Celles aussi de Raymond Poulidor, Jean Robic ou Federico Bahamontès. Plus récemment, en 2018, le Français Julian Alaphilippe avait remporté la 16ème étape partie de Carcassonne en solitaire, avec le maillot à pois sur les épaules.

Les duels légendaires En 1989, Laurent Fignon avait pris le maillot jaune à Greg Lemond lors de l’arrivée à Superbagnères. Il l’avait porté le lendemain entre Luchon et Blagnac, dans ce qui reste l’un des Tours les plus serrés de l’histoire. Superbagnères a aussi accueilli deux contre-la-montre qui marquent l’Histoire du Tour. En 1979, victoire de Bernard Hinault, dès la deuxième étape.

Enjeux sportifs de ces deux étapes

Un tournant décisif Ces deux étapes consécutives dans les Pyrénées promettent de bouleverser la hiérarchie du Tour 2025. Le contre-la-montre du vendredi favorisera les rouleurs-grimpeurs, tandis que l’étape du samedi sourira aux purs grimpeurs. Avec près de 5000 mètres de dénivelé en 48h, les écarts pourraient se creuser définitivement entre les prétendants au podium final. Ces étapes constituent un véritable juge de paix, d’autant plus que les coureurs aborderont la dernière semaine de course.

Les favoris attendus Les spécialistes du contre-la-montre en côte comme les grimpeurs purs scrutent déjà ces deux étapes. La combinaison effort-récupération entre vendredi et samedi ajoutera une dimension tactique supplémentaire à ces journées pyrénéennes.

Retombées médiatiques et touristiques

Une vitrine mondiale Le Tour de France 2025 ce sera une diffusion dans 190 pays par 100 chaînes TV dont 60 en direct dont plus de 100 heures de diffusion du direct sur France TV. Les paysages pyrénéens et nos vallées bénéficieront d’une exposition médiatique exceptionnelle. Cette couverture internationale représente une opportunité unique de promouvoir le tourisme dans les Pyrénées Haut-Garonnaises et d’attirer de nouveaux visiteurs dans les années à venir.

Animations et festivités Avant, pendant et après le passage du Tour de France 2025 dans les Pyrénées Haut-Garonnaises, les animations et les activités s’enchaînent pour se préparer et prolonger le plaisir. Dès cet été, au départ de la télécabine, plongez dans l’histoire mythique du Tour de France à Luchon et Superbagnères grâce à une exposition photographique exceptionnelle.

Un week-end historique en perspective Ces 18 et 19 juillet 2025 resteront gravés dans l’histoire du cyclisme pyrénéen. Entre le défi inédit du contre-la-montre Loudenvielle-Peyragudes et le retour tant attendu à Luchon-Superbagnères, nos montagnes vont vibrer au rythme de la Grande Boucle. Pour les habitants de Melles et de toute la vallée, c’est l’occasion unique de vivre l’un des événements sportifs les plus prestigieux au monde, dans l’écrin exceptionnel de nos Pyrénées. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte !