. Le Tour de France 2025, 112ᵉ édition de la Grande Boucle, se déroulera du 5 au 27 juillet. Le parcours, exclusivement français, comprend 21 étapes variées, totalisant 3 320 km. Les coureurs traverseront les Hauts-de-France, la Normandie, la Bretagne, le Massif central, les Pyrénées Haut-Garonnaises, la Provence, les Alpes et le Jura, avant de conclure sur les Champs-Élysées à Paris.

Tour de France 2025 parcours et étapes du 5 juillet au 27 juillet 2025

Date Étape Parcours Distance Type d’étape 5 juillet 1 Lille Métropole > Lille Métropole 185 km Plaine 6 juillet 2 Lauwin-Planque > Boulogne-sur-Mer 212 km Accidentée 7 juillet 3 Valenciennes > Dunkerque 178 km Plaine 8 juillet 4 Amiens Métropole > Rouen 173 km Accidentée 9 juillet 5 Caen > Caen 33 km Contre-la-montre 10 juillet 6 Bayeux > Vire Normandie 201 km Accidentée 11 juillet 7 Saint-Malo > Mûr-de-Bretagne Guerlédan 194 km Accidentée 12 juillet 8 Saint-Méen-le-Grand > Laval Espace Mayenne 174 km Plaine 13 juillet 9 Chinon > Châteauroux 170 km Plaine 14 juillet 10 Ennezat > Le Mont-Dore Puy de Sancy 163 km Montagne 15 juillet Repos Toulouse 16 juillet 11 Toulouse > Toulouse 154 km Plaine 17 juillet 12 Auch > Hautacam 181 km Montagne 18 juillet 13 Loudenvielle > Peyragudes 11 km Contre-la-montre 19 juillet 14 Pau > Luchon-Superbagnères 183 km Montagne 20 juillet 15 Muret > Carcassonne 169 km Accidentée 21 juillet Repos Montpellier 22 juillet 16 Montpellier > Mont Ventoux 172 km Montagne 23 juillet 17 Bollène > Valence 161 km Plaine 24 juillet 18 Vif > Courchevel Col de la Loze 171 km Montagne 25 juillet 19 Albertville > La Plagne 130 km Montagne 26 juillet 20 Nantua > Pontarlier 185 km Accidentée 27 juillet 21 Mantes-la-Ville > Paris Champs-Élysées 120 km Plaine

Tour de France 2025 à Luchon-Superbagnères et Peyragudes

Les étapes 13 et 14 mettront en valeur les Pyrénées Haut-Garonnaises :

Étape 13 (18 juillet) : Un contre-la-montre individuel de 11 km entre Loudenvielle et l’altiport de Peyragudes, avec une pente moyenne de 7,9 %, promettant des écarts significatifs au classement général.

: Un contre-la-montre individuel de 11 km entre Loudenvielle et l’altiport de Peyragudes, avec une pente moyenne de 7,9 %, promettant des écarts significatifs au classement général. Étape 14 (19 juillet) : Une étape de 183 km reliant Pau à Luchon-Superbagnères, incluant des ascensions majeures telles que le Col du Tourmalet, le Col d’Aspin et le Col de Peyresourde, avant une arrivée au sommet après une montée de 12,4 km à 7,5 %.

Ces journées offriront aux habitants de Melles et des environs une occasion unique de vivre le Tour de France au plus près. Mieux vaut planifier déplacements et hébergements à l’avance. Car il y aura une affluence exceptionnelle dans la vallée. Le retour du train entre Montréjeau et Luchon facilitera l’accès, mais une anticipation reste recommandée. Surtout que la montée vers Luchon-Superbagnères, et le col de Peyresourde seront fermés assez tôt dans la journée.

En somme, le Tour de France 2025 mettra en lumière les paysages exceptionnels des Pyrénées Haut-Garonnaises. Chaque année il offre un spectacle sportif de premier plan aux passionnés de cyclisme.

