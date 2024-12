(Last Updated On: )

Peyragudes et Baqueira-Beret décalent leur ouverture face à la pénurie de neige dans les Pyrénées. La station de Peyragudes, située dans les Hautes-Pyrénées, devait accueillir ses premiers skieurs début décembre. Cependant, le manque de neige oblige la station à repousser l’ouverture de sa saison hivernale prévue le 6 décembre 2024. Cette décision illustre une problématique grandissante pour les stations de ski des Pyrénées : le réchauffement climatique. La neige artificielle, souvent utilisée pour compenser les déficits naturels, n’a pas pu être produite en quantité suffisante cette année. Les températures nocturnes, trop élevées pour déclencher les canons à neige, compliquent encore davantage la préparation des pistes.

Peyragudes et Baqueira-Beret décalent leur ouverture

La station espagnole de Baqueira-Beret, située dans le Val d’Aran, connaît une situation similaire. Prévue pour ouvrir fin novembre, la station a également dû repousser son lancement. Là encore, les températures élevées et le manque de précipitations bloquent la mise en route des équipements de production de neige.

Ces reports révèlent une tendance alarmante. Les stations pyrénéennes, dépendantes d’un enneigement suffisant, sont de plus en plus confrontées à des saisons raccourcies. Cet enjeu n’affecte pas seulement l’économie locale, mais soulève aussi des questions sur l’avenir de ces territoires montagnards.

L’impact économique pour les Pyrénées

Le report de l’ouverture des stations a un impact direct sur l’économie locale. Hôtels, restaurants et commerces de proximité dépendent fortement de l’afflux des skieurs. Chaque jour de retard représente des pertes importantes pour ces acteurs.

À Baqueira-Beret, les professionnels du tourisme s’organisent pour proposer des séjours adaptés, en mettant l’accent sur des activités hors ski. De même, Peyragudes multiplie les efforts pour attirer les visiteurs en quête d’expériences inédites.

Le rôle croissant de la neige artificielle

Pour garantir un enneigement minimal, les stations investissent massivement dans des équipements de production de neige artificielle. À Peyragudes, les systèmes modernes permettent de couvrir une grande partie des pistes en cas de manque de neige naturelle. Cependant, ces solutions restent limitées. Elles nécessitent des températures basses et une consommation en eau significative, ce qui pose des questions environnementales.

Baqueira-Beret, de son côté, a renforcé son réseau de canons à neige ces dernières années, mais le défi reste le même : sans gel, ces équipements sont inutilisables.

Des stations décident de fermer définitivement

Le réchauffement climatique modifie profondément le paysage des sports d’hiver. Selon les experts, les températures moyennes dans les Pyrénées pourraient augmenter de 1,5 à 3°C d’ici 2050, réduisant encore les périodes d’enneigement. Les stations doivent donc repenser leur modèle économique. Certaines misent sur une diversification totale, transformant les domaines skiables en espaces dédiés aux activités de plein air, été comme hiver. D’autres prennent la mesure de la situation, et ferment purement et simplement leur domaine.

Ainsi la station de ski du Grand Puy, située à Seyne-les-Alpes dans les Alpes-de-Haute-Provence, a décidé de cesser définitivement ses activités en raison des impacts du réchauffement climatique. Ce domaine skiable, s’étendaient sur 24 kilomètres de pistes entre 1 370 et 1 800 mètres d’altitude. Il souffrait d’un enneigement insuffisant, entraînant une baisse de fréquentation et des pertes financières annuelles de plusieurs centaines de milliers d’euros. En juillet, les élus locaux ont voté la fermeture des remontées mécaniques et la diversification des activités. Cette décision a été confirmée par un référendum le 6 octobre, où 71,31 % des votants ont approuvé la mesure, avec une participation de 57,93 %. La municipalité prévoit désormais de proposer des activités de sport et de nature respectueuses de l’environnement, telles que la transformation d’une retenue collinaire en lac de pêche et la construction d’un stade de trail, en concertation avec la population.

Les Pyrénées, un territoire en mutation

Malgré les défis, les Pyrénées restent une destination privilégiée. Le charme de ses villages, comme ceux de la vallée du Louron ou du Val d’Aran, attire des visiteurs à la recherche d’authenticité et de grands espaces. Les stations comme Peyragudes et Baqueira-Beret jouent un rôle clé dans l’attractivité de la région.

Cependant, pour maintenir leur statut, ces stations doivent continuer à s’adapter aux nouvelles réalités climatiques. Cela passe par l’innovation, la diversification et une gestion durable des ressources naturelles.

Crédit photo : A. Lamoureux

