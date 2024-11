(Last Updated On: )

À Saint-Bertrand-de-Comminges, de l’Antiquité à Rêver les futurs, en rapprochant les étudiants de l’Ensav – École publique de cinéma et l’association Saint-Bertrand Valcabrère Archéologie. Jérémy Cali (Rêver les futurs), qui accompagne les étudiants de l’Ensav – École publique de cinéma, fait le lien avec l’association Saint-Bertrand Valcabrère Archéologie pour mener un projet de développement des outils de communication (multimédia et audiovisuels) de cette dernière. Pour ce faire, tous se sont réunis pendant trois jours à Saint-Bertrand-de-Comminges, dans la Résidence Inco : trois jours pour créer une identité visuelle, concevoir des panneaux explicatifs des fouilles, réaliser un film et créer un site internet.

Rêver les futurs Ecommunication et Ecorresponsable

Le studio de création éco-responsable de Laetitia et Jérémy, à Cier-de-Rivière, incarne leur vision d’un avenir durable. Installés dans un moulin rénové, ils produisent une énergie (vraiment) verte pour alimenter leurs projets grâce à une vis hydroélectrique en bois, fruit d’expérimentations menées avec l’association Viseta. Avec cette initiative de pico-centrale hydroélectrique, Rêver les futurs, intègre son énergie renouvelable dans les services de branding et de développement de marque, permettant ainsi à leurs clients de s’inscrire dans une démarche créative et écoresponsable. Résolument tourné vers le futur, dans un territoire riche de son histoire, Rêver les futurs regarde aussi dans le rétro, comme le projet mené pour l’association Saint-Bertrand Valcabrère Archéologie.

À Saint-Bertrand-de-Comminges de l’antiquité à Rêver les futurs

Pendant trois jours à Saint-Bertrand-de-Comminges, le studio Rêver les futurs s’est pleinement engagé pour revoir intégralement les outils de communication de l’association Saint-Bertrand Valcabrère Archéologie. Pour se faire rêver les futurs a associé au projet les étudiants de l’Ensav – École publique de cinéma. Ainsi, en se répartissant les tâches, entre le studio et les étudiants, l’association dispose désormais d’un nouveau logo, de nouveaux panneaux de présentation des fouilles et vestiges, d’un film et d’un site internet. Désormais l’association Saint-Bertrand Valcabrère Archéologique peut fidèlement partager les résultats de ses travaux autour du Grand Site d’Occitanie Saint-Bertrand-de-Comminges Valcabrère.

Des étudiants tournés vers l’avenir, un studio créatif pour nos futurs, et une association d’archéologie pour révéler le passé, ces trois devaient forcément se rencontrer pour renouer le fil de l’histoire à Saint-Bertrand-de-Comminges.

