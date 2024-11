(Last Updated On: )

Week-end en famille à Luchon : une escapade pyrénéenne inoubliable. Échappez-vous au cœur des Pyrénées et laissez-vous séduire par le charme de Luchon, la station thermale réputée pour ses paysages grandioses et son atmosphère paisible. Ce week-end s’annonce riche en découvertes, entre randonnées, visites culturelles et moments de détente aux Thermes de Luchon.

Samedi : nature et cinéma

Cascade d’Enfer : Enfilez vos chaussures de randonnée et partez à la découverte de l’une des plus belles cascades des Pyrénées. Cette randonnée de 2 heures environ (en profitant tranquillement) vous mènera à travers la forêt jusqu’à ce spectacle naturel impressionnant. Elle est accessible à tous les marcheurs, petits et grands en bonne condition physique. Le parcours détaillé de la Cascade d’enfer est ICI .

Enfilez vos chaussures de randonnée et partez à la découverte de l’une des plus belles cascades des Pyrénées. Cette randonnée de 2 heures environ (en profitant tranquillement) vous mènera à travers la forêt jusqu’à ce spectacle naturel impressionnant. Elle est accessible à tous les marcheurs, petits et grands en bonne condition physique. Le parcours détaillé de la Cascade d’enfer est . A midi : Après l’effort, le réconfort ! Rendez-vous chez Bettercallflow , un food truck réputé pour ses plats originaux (avec des menus végétariens) et savoureux. Vous pourrez déguster votre repas sur une terrasse ensoleillée, avec vue sur les montagnes.

Après l’effort, le réconfort ! Rendez-vous chez , un food truck réputé pour ses plats originaux (avec des menus végétariens) et savoureux. Vous pourrez déguster votre repas sur une terrasse ensoleillée, avec vue sur les montagnes. Au cinéma Le Rex : et pourquoi pas une petite séance de cinéma Au Rex ? Certes on peut aller au cinéma à Toulouse. Mais le cinéma de Luchon, surtout en famille c’est une toute autre expérience. Loin des multiplex, temples de la consommation, au cinéma Le Rex l’ambiance y est tout autre.

: et pourquoi pas une petite séance de cinéma Au Rex ? Certes on peut aller au cinéma à Toulouse. Mais le cinéma de Luchon, surtout en famille c’est une toute autre expérience. Loin des multiplex, temples de la consommation, au cinéma Le Rex l’ambiance y est tout autre. La petite liégeoise : c’est le refuge des gourmands à Luchon au moment du goûter. Les gaufres liégeoises sont exceptionnelles.

Dimanche : détente totale et patrimoine

Les thermes de Luchon : Les Thermes de Luchon sont un excellent endroit pour les familles en vacances. Ils offrent une variété d’activités, dont un parc aquatique , une salle de sport et un sauna. Le parc aquatique dispose de trois piscines, dont une piscine extérieure sur une terrasse sur le toit . La salle de sport est équipée d’appareils de cardio et de musculation. Le sauna est un excellent endroit pour se détendre après une séance d’entraînement.

Les Thermes de Luchon sont un excellent endroit pour les familles en vacances. Ils offrent une variété d’activités, dont un parc aquatique , une salle de sport et un sauna. Le parc aquatique dispose de trois piscines, dont . La salle de sport est équipée d’appareils de cardio et de musculation. Le sauna est un excellent endroit pour se détendre après une séance d’entraînement. A midi : on reste aux Thermes de Luchon, pour un brunch au restaurant et salon de thé, Ilixo.

Saint-Bertrand-de-Comminges : Après votre balade, faites un détour par cette cité médiévale classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Flânez dans ses ruelles pavées et visitez sa magnifique cathédrale. Avant de rentrer, faites un détour par les Casiers de Terra Alter Nativa à Labroquères pour dénicher des produits du terroir pour prolonger le week-end en dînant à la maison.

Alors que dites-vous de ce week-end à Luchon en famille ?

Crédit photo : A. Lamoureux