Qu’est-ce qui fait courir le traileur Rémy Brassac ? Rémy Brassac, ultra-traileur Lozérien de la team Cimalp, est un athlète dont le parcours inspire. Il inspire autant par sa progression que par sa détermination. Présent au prestigieux Festival des Templiers, qui se déroule du 17 au 20 octobre 2024 à Millau, il s’aligne sur l’Endurance Trail. Une épreuve particulièrement exigeante de près de 100 km avec plus de 4 200 m de dénivelé positif. À bientôt 37 ans, Rémy incarne l’énergie d’un sportif tardif mais ambitieux. Il conserve une motivation intacte, loin des blessures et de l’usure des années de compétition.

Qu’est-ce qui fait courir le traileur Rémy Brassac ?

Rémy Brassac a commencé le trail tardivement, en 2015, d’abord dans le but de perdre du poids. Mais ce qui n’était qu’une démarche de bien-être s’est rapidement transformé en passion. « Après ma première course, j’ai ressenti le besoin d’aller plus loin et de structurer mon entraînement« , confie-t-il. Le soutien de son entourage, notamment sa femme Violaine et son fils Nathan, l’encourage à faire des choix professionnels audacieux. Il vient ainsi de faire le choix de réduire son temps de travail pour mieux se consacrer à sa passion.

Loin d’être un simple coureur, Rémy est aujourd’hui une figure montante du trail. Ses performances parlent d’elles-mêmes : vainqueur du Trail de Saint-Jacques by UTMB en 2024, 3e Français sur la CCC en 2023, et 5e du Grand Trail des Templiers en 2022. Rémy se fixe désormais des objectifs ambitieux. Sa motivation est décuplée par son fils Nathan qui l’attend à chaque arrivée pour franchir les derniers mètres à ses côtés. Cette connexion avec sa famille est l’une de ses plus grandes forces.

Un athlète soutenu par la communauté

Rémy est aussi très apprécié au sein de la communauté de trail, en partie grâce à sa transparence et sa proximité via l’application Strava. Avec près de 1 000 abonnés, il partage toutes ses sorties et inspire de nombreux coureurs amateurs. « C’est sur Strava que j’ai gagné en visibilité« , explique-t-il. Cette plateforme lui a permis d’obtenir le badge de sportif vérifié, symbole de sa reconnaissance en tant qu’athlète professionnel.

Le 18 octobre, tous les regards seront tournés vers Rémy lors de l’Endurance Trail. Entouré de la team Cimalp et poussé par le soutien de ses fans, il vise un top 5. Et peu importe finalement le résultat, Rémy Brassac restera un modèle de persévérance et de passion dans le monde du trail running.

