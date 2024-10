(Last Updated On: )

Ramasser les châtaignes autour de Luchon à l’automne dans les Pyrénées est l’occasion parfaite pour se promener en forêt, en profitant d’une bonne balade. Que ce soit pour les savourer près de la cheminée, en les cuisinant au four, ou pour les intégrer dans des plats variés comme des soupes ou des confitures, Luchon offre un cadre formidable. Bien sûr, on trouve des châtaignes sauvages tout autour de Luchon, mais également dans les forêts autour comme à Melles, à Fos, en vallée d’Oueil ou dans les Frontignes. Il n’existe pas vraiment de coin à châtaignes comme pour les champignons. Elles sont parfois plus grosses dans certains coins. Mais aventurez vous en forêt et vous ne serrez pas déçu. Certes les châtaignes sauvages sont plus petites que celles vendues dans le commerce, mais leur goût est incomparable.

A quelle période ramasser les châtaignes autour de Luchon ?

La saison des châtaignes s’étend de début octobre à fin novembre. Pour une cueillette optimale, il est préférable de commencer tôt, lorsque les fruits sont encore frais et n’ont pas traîné au sol trop longtemps. En avançant dans la saison, on trouve davantage de châtaignes déjà ouvertes, mais il est conseillé d’en laisser pour les animaux de la forêt, comme les sangliers.

Châtaigne ou marron ?

Pour éviter toute confusion avec les marrons non comestibles, sachez que dans une bogue de châtaigne, il y a généralement deux ou trois fruits. En revanche, une bogue de marronnier n’en contient qu’un seul. Pour les châtaignes encore enfermées, prévoyez des gants pour vous protéger des piquants, et n’hésitez pas à utiliser un coup de pied ou une pierre pour les ouvrir.

Comment conserver les châtaignes ?

Si vous souhaitez profiter de vos châtaignes tout au long de l’hiver, plusieurs options s’offrent à vous. Sans préparation, il est possible de les conserver dans un bac de sable. Une méthode plus courante consiste à les cuire, puis à les éplucher avant de les congeler ou de les mettre en bocaux.

Comment cuisiner les châtaignes ?

Les châtaignes fraîches peuvent être grillées sur un feu ou au four après avoir été entaillées et accompagnées d’un peu de gros sel à la cuisson. On peut aussi cuire les châtaignes à l’eau pour accompagner des plats d’hiver comme des soupes ou des champignons elles ajoutent une saveur unique. Transformées en confiture ou râpées sur un dessert, les châtaignes sont un vrai délice. Elles sont également bénéfiques sur le plan nutritionnel, constituant un excellent choix pour ceux qui suivent un régime sans gluten.

La cueillette des châtaignes est une activité automnale à ne pas manquer, alliant plaisir de la nature et délices culinaires. Profitez de ces moments en forêt pour savourer les richesses que la région a à offrir, et laissez-vous séduire par les saveurs authentiques des Pyrénées Haut-Garonnaises.

