La Fête de la Nuit les 11 et 12 octobre 2024 sur les communautés de communes du Comminges et des Pyrénées, mais aussi du projet de Parc Naturel Régional Comminges Barousse Pyrénées. Organisée par l’association Agir pour l’environnement, la Fête de la Nuit vise à sensibiliser le public à l’importance de la nuit et à la biodiversité qui l’accompagne. En ces temps où l’éclairage artificiel perturbe les écosystèmes, cette initiative est d’autant plus pertinente. Le programme complet de la Fête de la Nuit s’étend des grottes de Gargas, à Luchon, en passant par Arbas, Saint-Médard, Milhas et Saint-Bertrand de Comminges. Le Val d’Aran participe également avec une diner des chauves-souris à Les.

La Fête de la Nuit les 11 et 12 octobre 2024 le programme complet à Luchon

Le programme de la Fête de la Nuit est riche et varié. Le vendredi 11 octobre, la soirée débutera à partir de 18 heures avec un marché nocturne sur la Place G. Rouy à Luchon. Ce marché mettra en avant des artisans et des producteurs locaux, offrant aux visiteurs l’occasion de découvrir des produits du terroir tout en savourant une ambiance conviviale et festive. Les visiteurs pourront se balader parmi les étals et déguster des spécialités locales.

À partir de 19 heures, la place se transformera en un lieu de rencontre et d’échange. Des animations musicales accompagneront la soirée, créant une atmosphère chaleureuse et animée. C’est un moment idéal pour profiter des délices culinaires tout en écoutant de la musique en direct, favorisant ainsi la convivialité entre les habitants et les visiteurs.

A 20 heures une visite originale de Luchon avec un parcours déperdition énergétique organisé par le Service Local de l’Habitat. Avec une caméra thermique la déambulation dans les rues de Luchon devient surprenante.

A 20h30 Les contes de la nuit avec Jean-Marc Biolley où chaque ombre cache une histoire, et chaque étoile brille d’un éclat nouveau.

La Fête de la nuit à Luchon le samedi 12 octobre 2024

Samedi 12 octobre, la programmation continue avec une soirée d’observation des papillons et des étoiles à l’Hospice de France. À partir de 18 heures, des experts guideront les participants dans l’exploration de la vie nocturne. Les passionnés de nature auront l’occasion d’apprendre à reconnaître différentes espèces de papillons nocturnes, souvent méconnues du grand public. Cette activité permettra de mettre en lumière la richesse de la biodiversité qui s’éveille une fois la nuit tombée.

La soirée se poursuivra avec une observation des étoiles, une expérience à couper le souffle pour tous ceux qui souhaitent s’évader et admirer la beauté du ciel nocturne. Equipés de télescopes, les animateurs partageront leurs connaissances sur les constellations et les astres visibles à cette période de l’année. C’est un moment unique pour se reconnecter avec la nature et s’émerveiller devant l’immensité de l’univers.

La Fête de la Nuit à Luchon n’est pas seulement une occasion de s’amuser, mais également une opération d’éducation. Elle encourage les participants à réfléchir à la manière dont nos actions quotidiennes peuvent avoir un impact sur l’environnement nocturne. En sensibilisant le public à la nécessité de protéger la faune nocturne, l’événement contribue à instaurer une prise de conscience collective et un engagement en faveur de la protection de notre planète.

A Saint-Bertrand de Comminges le samedi 12 octobre 2024

L’association l’AREMIP organise une déambulation nocturne à la rencontre de la faune de nuit.

Le programme complet sur tous les territoires de Comminges Pyrénées est ICI.

