Meurtre sur le Nil au Théâtre du Casino de Luchon

Meurtre sur le Nil raconte l’histoire de Kay, une jeune femme belle et fortunée, fraîchement mariée à Simon, un homme désargenté. Pour leur lune de miel, le couple choisit une croisière sur le légendaire Nil. Cependant, la présence inattendue de Jacqueline perturbe rapidement leur voyage de rêve. Elle est l’ex-fiancée de Simon et ancienne amie proche de Kay. Les tensions montent à bord, et une atmosphère lourde de non-dits s’installe, comme le calme trompeur qui précède la tempête.

Quand le meurtre arrive, aussi fracassant que le coup de feu, tout s’enchaine dans un tout nouveau rythme beaucoup plus tendu. Les fissures de chacun apparaissent petit à petit et entrainent le naufrage des personnages. Leur dérive les conduit vers un ailleurs impossible mais surtout sans retour.

