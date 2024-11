(Last Updated On: )

Les Chemins de la Liberté de Marignac à Bausen, et même Bossost, en passant par Cierp-Gaud, Burgalays, Baren, Gouaux-de-Luchon, par le col du Burat. Inaugurés en 2022 les Chemins de la Liberté à Marignac prendront en 2025 toutes leurs dimensions de chaque côté de la frontière. De cette façon, il sera possible de parcourir l’intégralité de l’itinéraire suivi par les résistants. Ainsi, sur ces chemins nous pourrons traverser l’histoire et les frontières sur les pas de ceux, qui au péril de leur vie, fuyez l’oppression et l’occupation. Désormais ces itinéraires de mémoire sont de magnifiques prétextes pour partager en famille des moments de marche. Mais même en vacances la randonnée est difficile avec toujours sur les épaules le poids du sac à dos, mais surtout celui d’une histoire douloureuse pendant la secondaire guerre mondiale. C’est ce que l’on appelle désormais le tourisme mémoriel.

Les Chemins de la Liberté autour de Marignac

Les Chemins de la Liberté à Marignac sont un réseau d’itinéraires historiques qui traversent les Pyrénées, symbolisant le courage et la détermination de ceux qui ont cherché à fuir le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans les Pyrénées Haut-Garonnaises, la commune de Marignac a joué un rôle crucial en tant que point de passage pour les résistants. Depuis la gare de Saléchan, les réfugiés, les pilotes alliés abattus et tous ceux qui fuyaient l’occupation cheminaient par Marignac. Ces sentiers montagneux, souvent empruntés de nuit et dans des conditions périlleuses, étaient guidés par des passeurs locaux qui risquaient leur vie.

Aujourd’hui, ces chemins sont préservés et mis en valeur pour honorer la mémoire de ces actes héroïques. Ils offrent aux randonneurs une occasion unique de marcher sur les traces de ces hommes et femmes courageux, tout en profitant des paysages majestueux des Pyrénées. Des panneaux informatifs et des monuments commémoratifs jalonnent les parcours. Ils racontant les histoires émouvantes de ceux qui ont bravé les dangers pour la liberté. Des associations locales, et les communautés de communes locales œuvrent pour la reconnaissance officielle de ces itinéraires. Ils renforçent ainsi le devoir de mémoire et la transmission de cette partie essentielle de notre histoire. Parcourir les Chemins de la Liberté à Marignac, c’est rendre hommage à un passé.

Autre particularité des Chemins de la Liberté c’est la labellisation Tourisme et Handicap, qui garantie l’accès à tous.

Les Chemins de la Liberté de Marignac à Bausen

En 2025, l’extension de ce sentier deviendra réalité. Elle permettra de relier Marignac, Cierp-Gaud, Burgalays, Baren, Gouaux-de-Luchon. Mais aussi Bausen et Bossost dans le Val d’Aran, en passant par le col du Burat. Cela permettra d’effectuer l’intégralité de l’itinéraire autrefois emprunté par les Résistants.

