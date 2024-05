(Last Updated On: )

Chantier et concerts solidaires pour l’auberge de la Gentilhommière à Fos renforcent les liens dans et autour du village. D’un drame, comme l’incendie dévastateur pour l’auberge de la Gentilhommière à Fos, peut émerger de belles initiatives. A Fos on n’oubliera certainement pas ce 14 décembre dernier où un incendie détruisait intégralement la Gentilhommière avec son café, son restaurant et son épicerie. Mais sûrement que les Fosséennes et les Fosséens se souviendront tout autant de l’élan de solidarité qui suivra. Quelques heures à peine après l’incendie une cagnotte solidaire recueille près de 9000€ de dons. Un mois plus tard accompagné par le maire de Melles, Alban Dubois, le maire de Fos, Pascal Penetro, annonce l’ouverture d’un chantier participatif pour relocaliser le bar café restaurant et épicerie dans un bâtiment annexe juste derrière l’auberge. Un bâtiment désormais bien connu sous le nom de l’Annexe. Trois mois plus tard, les travaux sont presque terminés pour se retrouver autour d’un week-end concerts de solidarité. Dans quelques semaines, l’Annexe, nouveau commerce multiservices de Fos ouvrira, en attendant la rénovation complète de l’auberge qui prendra encore quelques années.

Le chantier participatif de l’Annexe à Fos

Seulement 90 jours auront été nécessaires aux quelques 50 bénévoles pour transformer le rez de chaussée d’une bâtisse derrière l’auberge de la Gentilhommière, en un chaleureux espace multiservices bar, café, restauration et épicerie. Trois mois pendant lesquels les bénévoles s’activaient presque quotidienne pour mener les travaux sous la houlette technique du maire de Melles, Alban Dubois. Les bricoleuses et les bricoleurs du dimanche, les plus ou moins chevronnées et chevronnés, et quelques professionnels aussi, ont abattu un travail considérable pour transformer les lieux. Il a fallu démonter et remonter des mètres de balustrades, poncer des kilomètres de voliges, hisser des plaques de plâtre, aligner les panneaux d’isolants en laine de bois, rattraper et penser les sols, ajuster et poser les immenses baies vitrées, … et tout cela avec des mains adroites ou maladroites, mais toujours dans la bonne humeur. Une convivialité de travaux forcés largement récompensée par les ravitaillements conséquents orchestrés par Roberto.

Ce chantier aura le double mérite de redonner un commerce multi service à Fos au bout de la vallée de Saint-Béat, et de redistribuer les cartes (ils comprendront) dans le village. Il y avait celles et ceux que le temps avaient éloignés, celles et ceux que la lassitude ou la solitude avait gagnée, d’autres qui venaient à peine de s’installer dans le village, mais tous maintenant partagent une histoire commune de bâtisseuses et de bâtisseurs dans le village.

Un week-end de concerts solidaire

Si bien sûr l’équipe municipale menait l’initiative du chantier participatif, elle pouvait aussi compter sur la dynamique association locale Km125.1, les pieds dans l’Oc. Nul ne sait si l’histoire retiendra les talents de bricoleur de son président Sylvain Calzalbou, mais elle retiendra sa capacité à orchestrer avec toute l’équipe de l’association pour organiser un week-end de concerts. Au programme des concerts des 25 et 26 mai, Joan de Nadau, Eric Fraj & Morgan Astruc, Les Fossaires , Sylvain Cazalbou, Serge Lopez, Jérémy Rollado et Yvan Cujious. Tous ont généreusement joué gratuitement à ce week-end pour reverser les fonds au financement des travaux de l’Annexe. On peut également souligner la participation bénévoles de celles et ceux qui assurent le fonctionnement technique d’une telle manifestation.

Maintenant à Fos on attend l’inauguration et l’ouverture officielle de ce bien commun et collectif qu’est l’Annexe !

