(Last Updated On: 26 février 2024)

L’atout coeur de la soirée crêpes et belote à Fos pour se retrouver et jouer dans la convivialité. Samedi dernier (24 février 2024), l’association Km125.1 Les pieds dans l’Oc organisait son évènement mensuel. Dégustation de fromage avec Xavier, soirée théâtre, concert d’Alidée Sans, soirée châtaignes, et belote l’association varie les formats pour satisfaire les attentes des habitantes et habitants du village. L’objectif étant de réunir le village, de favoriser rencontres et échanges, chacun doit pouvoir s’y retrouver à un moment ou à un autre. A l’initiative aussi dans l’aménagement du bâtiment annexe derrière l’auberge de la Gentilhommière, l’équipe autour de Sylvain Cazalbou ne ménage pas sa peine pour animer son petit village de coeur.

L’atout coeur de la soirée crêpes et belote à Fos

Une soirée belote c’est tout à la fois un moment sérieux mais néanmoins convivial. On y vient pour rejoindre son coéquipier, défendre son binôme, chambrer le binôme d’en face, et bien sûr gagner. Ceux qui avaient la dernière fois sont certains de l’emporter encore, quand d’autres imaginent déjà leur revanche. Tantôt complices, tantôt agacés, tantôt adversaires, les binômes aiment avant tout à se retrouver. Surtout quand on fond de la salle une belle table de crêpes attend les joueurs. Qui paye l’assiette de crêpes le binôme gagnant ou perdant ?

En attendant l’ouverture de l’annexe à la Gentilhommière

Evidemment cette soirée belote ne pouvait pas se tenir à l’auberge. Mais toutes et tous attendent avec impatience la fin du chantier participatif en cours, pour une prochaine soirée belote dans cette salle annexe. Depuis quelques jours déjà les habitants bénévoles se relayent pour nettoyer, vider, démonter, poncer, remonter, … pour que fin mai la vie du bar épicerie reprenne en attendant la réhabilitation complète de la Gentilhommière. Et pour se donner du coeur à l’ouvrage, tout le monde se donne déjà rendez-vous l’évènement du mois de mars, la Saint-Patrick co-organisée avec les voisins Saoumets de Melles (le 16 mars prochain).

