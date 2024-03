(Last Updated On: 11 mars 2024)

Soirée Saint-Patrick ce samedi 16 mars à Fos avec un co-animation de l’association 125.1km Les pieds dans l’Oc (Fos) et de la confrérie des Saoumets (Melles). A l’occasion de la Saint-Patrick, les deux associations d’animation de la vie locale invitent celles et ceux qui souhaitent fêter dignement la Saint-Patrick autour d’un repas Irlandais de circonstances. Et bien sûr plus qu’un repas spécial, la Saint-Patrick c’est aussi quelques boissons à consommer bien sûr avec modération. Xavier Seldir et sa guitare animent la soirée irlandaise. Les réservations pour cette Saint-Patrick pyrénéennes sont ouvertes jusqu’à ce mardi soir 12 mars 2024.

La fête de la Saint-Patrick

La fête de la Saint-Patrick est une célébration annuelle honorant Saint Patrick, le saint patron de l’Irlande. Traditionnellement observée le 17 mars, cette fête est devenue un événement festif majeur dans de nombreuses régions du monde, en particulier dans les pays anglo-saxons et dans les communautés irlandaises à travers le globe.

La Saint-Patrick est souvent associée à des défilés colorés, des festivals de musique celtique, des danses traditionnelles irlandaises comme la danse irlandaise et des repas festifs arrosés de bière, notamment la célèbre bière brune irlandaise, la Guinness.

Les participants à cette fête arborent souvent des vêtements verts et des accessoires tels que des chapeaux en forme de trèfle, en référence au trèfle, un symbole associé à Saint Patrick et à l’Irlande.

Les festivités incluent également des activités pour les enfants, telles que la chasse aux trésors de trèfles ou la coloration de dessins liés à la Saint-Patrick.

C’est aussi un moment où les gens célèbrent la culture irlandaise à travers la musique, la danse et la nourriture. Les pubs et les bars. se retrouvent bondés d’amateurs de bière et de convivialité.

En somme, la Saint-Patrick est une occasion joyeuse de célébrer l’héritage culturel irlandais et de partager des moments de joie et de camaraderie avec la famille et les amis.

Soirée Saint-Patrick ce samedi 16 mars à Fos

Pour célébrer la Saint-Patrick ce samedi 16 mars à Fos, à partir de 19 heures, réservez au plus vite au 06 83 87 92 55 ou au 06 60 68 65 07

Crédit photo : Bastien Mancini

