(Last Updated On: 31 octobre 2023)

Faire ses pickles et fermentations à la Biocoop de Saint-Gaudens le 8 novembre avec Lucie Le Guen dans le cadre des ateliers mensuels pour devenir autonome en cuisine. La Biocoop propose dix ateliers cuisine pour tendre vers l’autonomie. Après la préparation de son pain début octobre, c’est la conservation des fruits et des légumes qui est à l’honneur ce mardi 8 novembre 2023. Lucie Le Guen viendra partager ses recettes pour une conservation originale et savoureuse des fruits et légumes avec la fermentation. Alors qu’elle finalise la rédaction de son premier livre dédié à la cuisine low-tech, Lucie Le Guen poursuit ses ateliers engagés au sein de la Biocoop de Saint-Gaudens.

L’autonomie alimentaire post confinement

Pétrir son pain, préparer ses yaourts, faire des conserves, … le temps d’un confinement mondial inédit, les français se découvraient des envies et même des ambitions d’autonomie alimentaire. Combien clamaient en ces temps suspendus, que plus jamais on ne les reverrait dans les supermarchés ? Combien s’ouvraient aux produits locaux de ces producteurs devenus des héros ? Et combien encore arpentaient soudainement les rayons de la Biocoop près de chez eux ? Malheureusement deux ans après, il ne reste rien de cette aspiration à vivre mieux en respectant les rythmes de la nature.

Dans quelques semaines, ces mêmes consommateurs vont pouvoir remplir le chariot de leur supermarché préféré avec des chocolats empoisonnés Ferrero, des saumons fumés toxiques, et des pains pétris de pesticides. Bien sûr, l’argument des prix et de l’inflation servira de prétexte et de justification. Pourtant c’est maintenant que l’on paye la note de cette production alimentaire irrationnelle et délétère sur la nature et la biodiversité.

Faire ses pickles et fermentations à la Biocoop de Saint-Gaudens le 8 novembre

C’est dans ce contexte que l’on va pouvoir se retrouver autour de la cuisinière engagée Lucie Le Guen pour préparer des pickles de fruits et de légumes, et de manière plus générale découvrir la technique de la fermentation. La fermentation permet de conserver autrement ses fruits et légumes. Elle révèle également d’autres saveurs pour accompagner ses recettes hivernales. Un monde de préparation et de conservation pour une cuisine low-tech qui devrait vous séduire. Alors c’est le moment de réserver son mercredi 8 novembre 2023, de 15h à 17h auprès de Lucie Le Guen au 06 65 59 08 13.

