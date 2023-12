(Last Updated On: 19 décembre 2023)

Bien assurer sa voiture sans trop payer tous les mois mais tout en bénéficiant de bonnes garanties en cas d’accident, voilà la terrible équation pour des millions d’automobilistes. Avec l’arrivée en force sur le marché automobile des voitures électriques les conditions d’assurance changent complètement aussi avec ce nouveau paramètre. On n’achète pas de la même façon une voiture électrique qu’une voiture thermique. Alors on n’assure pas de la même façon un SUV électrique que son ancien monospace diesel. Aussi déjà qu’avant, il fallait vraiment comparer les formules des différentes compagnies d’assurance, c’est encore plus vrai aujourd’hui. Surtout qu’avec l’inflation galopante il faut bien rogner quelque part sur son budget, et notamment sur ses charges fixes d’assurance. À garanties égales la seule possibilité pour faire des économies sur son assurance auto c’est soit de passer d’une assurance tout risque à une assurance au tiers, soit d’accepter d’augmenter sa franchise. Un risque à prendre peut-être en fonction de sa capacité à se constituer une petite réserve d’argent en cas de coup dur.

L’assurance auto à l’heure des voitures électriques

Pour bien assurer sa voiture, il n’y a pas de secret il faut passer par le comparatif assurance voiture. Vous venez de troquer votre vieux monospace diesel pour un petit SUV électrique flambant neuf. Comme beaucoup d’automobilistes l’offre de location vous a séduit. Il faut bien dire que les prix astronomiques des nouvelles voitures électriques donne le vertige. Même avec le bonus écologique du gouvernement, vous n’aviez jamais dépensé autant pour acheter ou plutôt utiliser une voiture. Car la place de la voiture change avec l’électrification du parc automobile. Auparavant on se projetait assez bien pendant plusieurs années avec la même voiture. Pour certains c’était même une projection à très long terme. On achète une voiture et on la fait rouler le plus longtemps possible. Sauf qu’aujourd’hui, quand on fait l’acquisition d’une voiture électrique, on achète aussi une batterie. Une batterie dont la durée de vie est quasiment prévisible. Elle lâchera bien avant le reste de la voiture. Par contre son utilisation et son entretien devrait bien coûter moins cher. Moins de révision et plus besoin de faire le plein d’essence dont le prix s’envole aussi. Facile alors pour le concessionnaire de vous convaincre de placer le budget mensuel carburant dans un loyer mensuel. La voiture ne vous appartient plus, elle devient un moyen de locomotion comme on pourrait avoir un abonnement pour le train ou le métro. Pour autant, il vous appartient d’assurer le véhicule comme si c’était le votre.

Comment assurer sa voiture électrique ?

Si le prix des voitures électriques semble exorbitant, il est tout autant au moment des réparations après un accident. Les voitures électriques sont bardées d’électroniques et de composants technologiques. Donc après une accident, la note chez le garagiste s’en ressent forcément. C’est là que se pose la question de bien comparer les offres d’assurances, et de réfléchir autrement sur la question de la franchise. Rappelez-vous la franchise, c’est ce montant qu’il vous reste à payer pour la réparation de votre voiture. La bonne nouvelle tout de même pour assurer sa nouvelle voiture électrique, c’est qu’en moyenne assurer une voiture électrique coûte moins cher que d’assurer une voiture thermique. Plusieurs raisons à cela, tout d’abord les distances parcourues sont plus courtes. Sur un long trajet, se déplacer en voiture électrique demande de recharger régulièrement. Une étape indispensables qui prend du temps et repose le conducteur qui lui aussi recharge ses batteries. Toujours pour des considérations d’autonomie on roule souvent moins vite au volant d’une voiture électrique. Enfin ces nouvelles voitures disposent d’équipements de sécurité performants pour anticiper les risques d’accident. Donc à priori, plus serein au volant de votre toute nouvelle voiture électrique, vous devriez avoir moins d’accident. Une considération primordiale dans l’analyse du risque pour les compagnies d’assurance.

Augmenter sa franchise auto

Même si l’assurance de votre SUV électrique coûte à priori un peu moins cher, le loyer mensuel chez le constructeur plombe mensuellement votre budget. Il reste une solution pour réaliser quelques économies : augmenter sa franchise auto. Il est facile avec les comparateurs d’assurance auto de simuler le prix de son assurance en faisant varier le montant de la franchise. La franchise peut être fixe ou variables, alors préférez un montant de franchise fixe. Cela comporte évidement un risque à prendre, mais qu’il faut peut-être prendre en prenant quelques précautions. Car vous le verrez au moment de comparer les différentes offres d’assurance, la franchise auto impacte considérablement la prime d’assurance. Alors pour compenser le risque le mieux reste d’épargner un peu tous les mois pour se constituer une petite réserve d’argent pour couvrir la franchise. Par contre avec un contrat de location, prévoyez soit dans le dit contrat, soit dans votre contrat d’assurance, la garantie valeur d’achat. Elle vous assure de ne pas vous retrouver à payer des mensualités pour une voiture que vous n’avez plus.