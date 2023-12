(Last Updated On: 18 décembre 2023)

Avec 2NDE VOIE la création artisanale s’accroche à la corde en réutilisant des cordes et du matériel d’escalade upcyclés. Dans les Pyrénées, Séverine Crouzet confectionne artisanalement des produits fait-mains à partir d’équipements de protection individuelle réformés du secteur de l’escalade, du canyoning, de l’alpinisme ou de la spéléologie. Des cordes d’alpinistes deviennent notamment des caches pot ou des vides poches. Un goût pour la réutilisant particulièrement créative pour redonner une seconde vie, une seconde voie pour des produits usuels dans les activités de montagne. Des objets qui avec des matières premières aussi résistantes s’engagent durablement dans leur nouvelle vie. A quelques jours de Noël, les créations de 2NDE VOIE tiennent la corde pour vos proches.

Malbouffe et BlackFriday caracole en tête des tendances consommation pour ce Noël 2023. Alors que les violentes manifestations du climat montrent que l’on doit changer de voie, les français s’accrochent à la vieille économie de la consommation. Acheter toujours plus, dépenser toujours plus, rogner sur la qualité et s’asseoir sur l’impact climatique, voilà les tendances consommation 2023. Alors quand des initiatives comme 2NDEVOIE émerge on ne peut que les encourager et les valoriser pour pérenniser ces nouvelles activités vertueuses.

Et dans ce contexte d’hyperconsommation à carbone élevé il faut bien du courage pour s’accrocher à la corde d’une nouvelle voie pour notre société.

Des sacs, des trousses, des ceintures, … en cordes d’alpinisme

Grimper, recycler et s’engager telles sont les devises de 2NDE VOIE pour développer son activité autour de la transformation d’accessoire pour les activités natures, en objets du quotidien. Ainsi dans son sac, dans sa trousse ou autour de sa plante préférée où retrouve les souvenirs de nos activités en montagne.