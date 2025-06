Millet s’engage pour les glaciers Un manifeste pour l’avenir de nos montagnes Face à l’urgence climatique qui menace nos glaciers, la marque centenaire Millet Mountain Group transforme son engagement environnemental en mission de protection. En partenariat avec le glaciologue Jean-Baptiste Bosson et son projet Ice & Life, l’entreprise alpine redéfinit sa raison d’être pour préserver l’avenir de nos montagnes. Un héritage centenaire face aux défis du XXIe siècle Depuis sa création il y a un siècle, Millet accompagne les alpinistes dans leurs plus grandes aventures. Des premiers exploits sur l’Annapurna en 1950 avec Louis Lachenal équipé d’un sac Millet spécialement conçu pour l’occasion, aux expéditions modernes, la marque française a toujours été au cœur de l’histoire de l’alpinisme. Installée à Annecy, au pied des Alpes, l’entreprise a grandi en symbiose avec la montagne, développant une expertise technique reconnue mondialement. Mais aujourd’hui, ce terrain de jeu historique est menacé. Les glaciers alpins, témoins millénaires de l’histoire de la Terre, fondent à une vitesse alarmante. En moyenne, depuis une décennie, les glaciers alpins perdaient 1 mètre d’épaisseur par an. L’an passé cette fonte a triplé , constate Jean-Baptiste Bosson, glaciologue et coordinateur du projet Ice & Life. Cette réalité bouleversante pousse Millet à repenser fondamentalement son rapport à l’environnement. Une prise de conscience transformatrice C’est lors du festival “Agir pour les Glaciers” que tout a basculé pour Romain Millet. “Lors de nos discussions, Jean-Baptiste m’a donné l’espoir qu’en tant qu’entreprise, on pouvait être un bout de la solution” Cette rencontre avec le glaciologue a marqué un tournant décisif dans la stratégie environnementale de la marque, culminant avec l’annonce de la création du fonds de dotation “Millet pour les glaciers” lors de la première édition du festival à Bourg-Saint-Maurice en mars 2025. La démarche de Millet va bien au-delà d’un simple mécénat. Elle traduit une remise en question profonde de l’entreprise sur son rôle dans la société. “Pour continuer de faire vivre à chacune et chacun un rêve en montagne dans 100 ans, et afin de faire face au plus grand défi de l’histoire de l’humanité, nous cherchons avec humilité et curiosité comment réduire notre impact environnemental et social pour in fine adapter notre modèle économique” Cette transformation s’accompagne d’un objectif ambitieux : devenir une entreprise régénérative, c’est-à-dire une entreprise qui minimise ses impacts négatifs tout en maximisant sa contribution positive pour la société et la planète. Le projet Ice & Life : comprendre le monde de demain Au cœur de cet engagement se trouve le projet Ice & Life, une initiative scientifique d’envergure internationale. Lancé en 2020, le projet ambitionne de développer un cadre de protection et de gestion inédits des glaciers et des écosystèmes postglaciaires dans le monde. Le projet s’appuie sur une approche interdisciplinaire unique, explorant les glaciers et leurs écosystèmes sur trois périodes temporelles : le passé (1850-2022) pour analyser l’évolution depuis la fin du Petit Âge Glaciaire, le présent avec un suivi continu des écosystèmes post-glaciaires, et le futur (2022-2100) grâce à des projections climatiques. Les résultats, publiés dans la prestigieuse revue Nature en 2023, révèlent qu’ d’ici 2100, la surface des glaciers va diminuer de 20 à 50 % selon les émissions de gaz à effet de serre. Pour les Alpes, les projections atteignent 95% de diminution . Cette étude représente un véritable graal pour la communauté scientifique : Nature ne publie qu’un à trois articles sur les glaciers par an, et la validation par six experts internationaux témoigne de l’excellence de ces travaux. Une approche innovante de la conservation Ce qui distingue fondamentalement le projet Ice & Life des autres recherches glaciologiques, c’est son approche résolument anticipatrice et écosystémique. “Jusqu’à maintenant, les articles sur la fonte des glaciers étaient principalement orientés sur le volume d’eau : mesurer et anticiper les variations du volume de glace sur terre… Nous, nous avons abordé la question sous l’angle non du volume mais de la surface” Cette vision prospective permet d’identifier et de protéger par anticipation les futurs écosystèmes qui émergeront de la fonte glaciaire. L’équipe franco-suisse a ainsi analysé l’évolution des 210 000 glaciers de notre planète, ainsi que la topographie des zones qui émergeront du retrait glaciaire d’ici à 2100. Les découvertes révèlent l’émergence de trois grandes familles d’écosystèmes. Le plus commun, à 78 %, concerne des zones terrestres où des forêts peuvent se former. Les chercheurs projettent également la formation d’écosystèmes marins et de nouveaux lacs d’eau douce. D’ici 2100, entre 50 000 et 230 000 lacs glaciaires devraient avoir émergé dans le monde entier , créant de nouveaux refuges de biodiversité et de précieuses réserves d’eau douce. Des actions concrètes sur le terrain L’engagement de Millet ne se limite pas au soutien financier du projet Ice & Life. L’entreprise développe un écosystème d’actions concrètes qui transforment la sensibilisation en pratiques tangibles. Ces partenariats avec les professionnels de la montagne créent un effet démultiplicateur, touchant directement les pratiquants et les visiteurs dans leur découverte des glaciers. La marque prévoit également des opérations symboliques fortes, comme ravitailler les refuges partenaires non pas par hélicoptère, mais par une cordée humaine. Au-delà de ces initiatives spectaculaires, Millet repense ses modèles économiques. L’entreprise développe notamment la location d’équipements pour les pratiques ponctuelles comme la cascade de glace ou l’alpinisme hivernal. “Louer son équipement à Chamonix plutôt que de le transporter depuis Paris, c’est plus simple, plus économique et plus durable” L’espoir n’est pas perdu : une course contre la montre Malgré la gravité de la situation, les recherches du projet Ice & Life apportent un message d’espoir crucial pour l’action collective. Si on agit pour atténuer le réchauffement, en respectant les accords de Paris, il est possible de sauver près de 80 % des surfaces de glace sur Terre en 2100 L’enjeu est considérable car les glaciers jouent un rôle fondamental dans l’équilibre climatique mondial. Ils influencent le climat global, le niveau marin, la circulation de l’eau sur les continents et donc la vie sur Terre. L’urgence se mesure aussi dans les observations de terrain. Sur le glacier de Tré-la-Tête, que l’équipe suit de près, 4,5 mètres d’épaisseur ont été perdus en une seule année. “Nos glaciers sont en danger mais nous pouvons encore les sauver. A une condition : agir vite !” Un modèle pour l’industrie outdoor et au-delà L’engagement de Millet illustre une nouvelle approche de la responsabilité d’entreprise dans l’industrie outdoor, mais aussi un modèle potentiellement transposable à d’autres secteurs. En alliant science, conservation et business, la marque démontre qu’il est possible de concilier activité économique et protection environnementale. “Les glaciers nous donnent une raison d’agir” Cette phrase synthétise parfaitement la philosophie de l’entreprise : transformer l’urgence climatique en moteur d’innovation et d’engagement, plutôt que de la subir comme une contrainte. En s’associant au projet Ice & Life, Millet bénéficie d’une expertise scientifique de premier plan pour anticiper les évolutions de son marché et adapter ses produits aux nouvelles réalités climatiques. Vers un avenir durable : institutionnalisation et perspectives Le partenariat entre Millet et le projet Ice & Life représente bien plus qu’un simple mécénat. Il incarne une vision d’avenir où les entreprises deviennent des acteurs clés de la transition écologique, en s’appuyant sur la science pour éclairer leurs décisions et guider leurs actions. Cette démarche s’inscrit dans un contexte institutionnel favorable. En 2025, l’ONU a déclaré l’Année internationale de la préservation des glaciers, donnant une résonance mondiale aux enjeux portés par des initiatives comme celle de Millet. Pour l’avenir, Jean-Baptiste Bosson et son équipe prévoient de réaliser des relevés écologiques pour identifier les espèces installées dans les écosystèmes postglaciaires du nord-ouest des Alpes. Ces travaux, soutenus par Millet, contribueront à enrichir la connaissance scientifique tout en alimentant les stratégies de protection. L’engagement de Millet pour les glaciers illustre qu’il est possible de transformer l’inquiétude climatique en action positive. En combinant recherche scientifique, protection environnementale et innovation business, l’entreprise alpine trace une voie vers un futur où l’industrie outdoor devient gardienne de ses propres terrains de jeu.