Le business des estives dans les Pyrénées L’estive pyrénéenne n’est plus seulement affaire de bergers et de moutons. Elle constitue désormais une filière économique structurée, alimentée par un flux constant de subventions publiques qui transforment chaque brebis montée en altitude en unité de compte administrative. L’aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l’ours a pour objectif de favoriser l’adaptation des activités d’élevage à la présence de ces prédateurs, créant un système où la rentabilité ne dépend plus uniquement de la productivité du troupeau, mais de sa capacité à occuper l’espace montagnard selon les critères définis par les politiques publiques. Cette évolution s’inscrit dans une logique plus large de patrimonialisation de la montagne, où chaque pratique traditionnelle devient prétexte à développement économique. L’estive se voit ainsi investie d’une mission pseudo écologique : maintenir les paysages ouverts, préserver la biodiversité, entretenir les sentiers. Car qui voudrait voir la nature reprendre ses droits en montagne ? … Un argumentaire bien rodé qui justifie l’investissement public massif dans une activité désormais plus subventionnée que véritablement productive.