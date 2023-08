(Last Updated On: 24 août 2023)

Pourquoi choisir un petit 4×4 pour la montagne ? La tendance est clairement aux gros SUV et autres 4×4 surtout en version électrique. Ces gros SUV 4×4 semblent à l’aise sur l’autoroute c’est surtout pour afficher un statut social supérieur qu’ils se vendent bien. Un SUV extravagant signe incontestablement LA réussite, au moins dans l’ancien monde. Car en pratique ces véhicules imposants manquent cruellement d’agilité et de motricité. En montagne ne comptait pas sur votre gros 4×4 pour vous en sortir, surtout sur les routes enneigées ou dans les petits villages d’altitude. D’ailleurs à bien y regarder les habitants des petits villages de montagne comme dans les Pyrénées ne roulent avec des SUV rutilants ou avec de d’énormes 4×4 allemands. Mais alors pourquoi choisir un petit 4×4 pour la montagne ?







Simplicité et efficacité d’un petit 4×4 en montagne

Un petit 4×4 en montagne c’est l’assurance de circuler sereinement sur les routes sinueuses, dans les rues étroites, et dans les pentes les plus raides, même par temps de pluie ou de neige. Les montagnards sont connus pour leur pragmatisme. La rudesse du climat et les accès difficiles font des montagnards des personnes plutôt humbles face à la nature. Une humilité qui ne laisse pas de place à la frime ou l’impérieuse nécessité d’afficher la plus grosse voiture. Ce qui compte c’est qu’elle roule bien, qu’elle grimpe, qu’elle se faufile et qu’elle ne soit pas trop précieuse. Car entre les murs de pierre qui penchent, les rochers qui dépassent, et les portions non goudronnées parfois, la carrosserie souffrira forcément un peu. Mais qu’importe tant qu’elle roule, et si possible longtemps. En montagne une voiture sert simplement pour se déplacer. De toute façon il n’y a même pas la place de garer une grosse voiture dans nos petites maisons de montagne.

Sur les routes enneigées le petit 4×4 offre une plus grande motricité grâce à un poids moindre et une puissance adaptée.







Petit 4×4 petit prix

A la montagne on vit avec ses moyens, et la douceur de vivre l’emporte sur l’appât du gain. Alors au moment d’acheter une voiture, encore une fois le pragmatisme l’emporte. Il n’est pas tant question de se faire plaisir, de frimer devant les voisins, que d’acheter la voiture adaptée au meilleur prix. Ne comptez pas sur les montagnards pour acheter de gros SUV bardé d’options toutes plus inutiles les unes que les autres.

Le petit 4×4 assure également des économies d’utilisation et d’entretien. Pas la peine d’acheter de gros pneus pour les user sur l’autoroute. De petits pneus quatre saisons suffisent largement. En plus la mécanique sur des modèles un peu ancien comme la Fiat Panda 4×4 est des plus simples à l’entretien.







Quid des petits 4×4 électriques ?

La génération des petits 4×4 électriques est marqué par des succès comme la Panda 4×4 ou le Suzuki Jimny. Mais à l’heure des voitures électriques, aucun constructeur n’a encore présenté un petit 4×4 électrique. La mode est au gros SUV électrique. En 2024 Fiat présentera la nouvelle Panda électrique, mais rien ne dit qu’elle disposera d’une version tout terrain. En Asie plusieurs constructeurs présentent des petits 4×4 électriques mais qui restent destinés au marché local.







