(Last Updated On: 24 août 2023)

Comment faire des économies d’eau et d’électricité ? L’eau et l’électricité ces deux ressources représentent un enjeu essentiel dans un contexte de dérèglement climatique. Et forcément quand une ressource devient si précieuse son prix explose. L’eau est une ressource naturelle mais son traitement et son acheminement coûte de plus en plus cher, et ce d’autant plus que les différentes de sécheresse limite son accès. L’électricité est désormais indispensable dans nos logements, et demain pour nous déplacer. Nos besoins en électricité augmentent avec notamment les climatisations pour tenter de résister aux chaleurs accablantes, et déjà avec nos voitures électriques qu’il faut recharger. La difficulté repose sur la difficulté des différents moyens de production à répondre à la demande. En tout cas pour l’un comme pour l’autre, on en paye l’addition sur nos factures qui s’envolent.







L’eau nous manque déjà

Le mois de juillet 2023 devient le mois le plus chaud jamais enregistré. Et au mois d’août la France suffoque encore de chaleur avec une canicule installée sur tout le territoire. Météo France voit rouge avec des alertes canicule dans une majorité de départements. Un phénomène intense qui ne va rien arranger aux besoins en eau là où la sécheresse est déjà bien ancrée. Dans ce contexte le gouvernement annonce un plan eau avec notamment des mesures pour faciliter la réutilisation des eaux usées. Le décrets devrait sortir dans quelques jours, mais France Inter communique déjà sur son contenu. Il prévoit notamment des facilités administratives pour réutiliser les eaux usées, comme par exemple pour l’arrosage dans les communes. Un autre décret est attendu en fin d’année pour réutiliser l’eau des douches ou du lave-linge pour les toilettes dans nos logements.







Les factures d’électricité sous tension

La facture d’électricité est désormais redoutée dans la plupart des foyers. Selon les fournisseurs et les offres on lit quotidiennement des témoignages de consommateurs assommés par leur facture d’électricité. Après une augmentation de l’électricité de 10% en ce début de mois d’août 2023, il faut s’attendre à de nouvelles augmentations dans les années à venir.







Comment faire des économies d’eau et d’électricité ?

Pour l’eau comme pour l’électricité, la sobriété est de mise. Elle est essentielle pour la nature, et bonne pour notre compte en banque. L’hiver 2022 a démontré que chacun savait faire des efforts pour limiter sa consommation d’électricité. Alors si bien souvent ce sont les économies qui guident ces bonnes conduites, le plus important reste l’impact sur la nature. Malheureusement pour ceux qui ne comptent pas, la sobriété est un gros mot.

Pour l’eau, évidemment on limite ses temps de douche, on évite de faire tourner le lave-linge, on réutilise l’eau de la vaisselle par exemple. Mais les économies d’eau sont considérables si l’on adopte des toilettes sèches. Dans un foyer de quatre personne cela peut représenter jusqu’à 145 litres d’eau par jour, soit un tiers des 150 000 litres que consomme une famille de quatre. C’est évidemment pour beaucoup un choix difficile et qui peut semblait radical. Mais l’installation de toilettes sèches à compost notamment est particulière facile. Et surtout l’entretien ne prend que quelques minutes par semaine. En plus c’est une source inépuisable de compost pour le jardin.







Sous la douche on peut aussi faire des économies d’eau avec un chauffe eau instantané qui évite de faire couler de l’eau inutile en attendant l’eau chaude. A l’arrivée une douche c’est 70 litres d’eau, et même 150 litres si on y reste 10 minutes.

Le chauffe-eau électrique instantané garantie surtout des économies substantielles d’électricité. Au lieu de chauffer quotidiennement un volume d’eau constant dans le cumulus, on ne paye que l’eau que l’on chauffe. Le chauffe-eau instantané s’installe facilement à chaque point d’eau chaude. On peut le glisser sous l’évier de la cuisine, sous le lavabo de la salle d’eau et à proximité de la douche. Une seule arrivée d’eau froide et une alimentation électrique suffisent à son installation.







Sinon pour les plus courageux pour allier économie d’eau et d’électricité, pourquoi s’installer une douche extérieure avec une poche à eau solaire ? Avec une vue magnifique on oublie très vite que l’eau est parfois un peu tiède. Et à l’arrivée on aura ainsi consommé que 5 ou 6 litres d’eau.

