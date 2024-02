(Last Updated On: 8 février 2024)

Comment fonctionne le mémo assurance qui remplace la vignette verte ? Au 1er avril 2024, la vignette d’assurance verte à apposer derrière son barre-brise va disparaitre. Idem l’attestation d’assurance qu’il fallait garder dans son véhicule en cas de contrôle de police. Désormais la vérification de l’assurance des véhicules sera entièrement dématérialisée. L’assurance de chaque véhicule est maintenant automatiquement disponible dans le Fichier des véhicules assurés (FVA). Les forces de l’ordre pourront y accéder directement lors des contrôles. Ce fichier fera l’objet d’une mise à jour quotidienne par les différentes compagnies d’assurance. Une contrainte en moins pour les conducteurs et d’énormes économies d’expédition pour les assurances. Désormais les automobilistes recevront un « mémo » qui reprendra les conditions et garanties de leur assurance. Un document non réclamé pour les forces de l’ordre, mais plutôt conçu comme un document pratique en cas d’accident ou de sinistre sur son véhicule.

Après la disparition de la vignette automobile, il ne reste que la vignette verte de l’assurance pour polluer le pare-brise de nos voitures. C’est vrai qu’à l’heure du tout numérique coller des vignettes sur le pare-brise des voitures parait anachronique. Désormais toutes les informations des assurances automobiles seront centralisées dans une base de donnée accessible aux forces de l’ordre. Dès lors avec l’immatriculation du véhicule, les conditions de l’assurance de la voiture seront directement accessible. Le mémo assurance aura plutôt une fonction informative pour les assurés. Un peu comme la carte de mutuelle indique les conditions de remboursements, le mémo assurance résumera les conditions d’assurance.

