BioEthanol E85 à quel prix en 2024 ? La pose des boitiers FlexFuel pour rouler au BioEthanol E85 explose en 2022 en pleine crise de l’énergie et des carburants en particulier. Moyennant un investissement de 700 à 1200€, les voitures roulant à l’essence peuvent désormais supporter sans dommage des pleins au BioEthanol E85. En 2022, le prix moyen du litre de BioEthanol E85 est de l’ordre de 0,75€. Mais stupeur, dès les premiers jours de l’année 2023, les prix du BioEthanol E85 s’envolent et dépassent allègrement 1€ par litre. Les français découvrent alors que contrairement aux autres carburants le BioEthanol E85 fait l’objet d’une négociation annuelle. Et si le prix du BioEthanol E85 était resté attractif malgré le début de la guerre en Ukraine c’est que les prix 2022 résultaient d’une négociation entre producteurs et distributeurs à fin 2021. En cette fin d’année 2023, on constate une baisse généralisée du prix du BioEthanol E85, généralement établi sous la barre symbolique de 1€/litre. Alors qu’en sera-t-il en 2024 pour le prix du BioEthanol E85 ? Mais surtout quel écart de prix entre le BioEthanol E85 et l’essence E10 en 2024 ?

BioEthanol E85 à quel prix en 2024 ?

A priori la tendance 2024 pour le BioEthanol E85 est à la baisse. Alors que les carburants traditionnels flirtent avec les 2€ par litre, le BioEthanol devrait rester sous le seuil de 1€ par litre. Les différents indicateurs suivis pour négocier les contrats annuels du BioEthanol sont dans une tendance baissière. On parle là du prix des matières premières, des céréales et du gaz. On devrait donc voir le BioEthanol à moins d’un euro par litre en 2024.

FlexFuel faut-il encore installer des boitiers de conversion ?

La réponse est clairement oui. Sur un prix moyen de 1000€ pour l’installation d’un boitier BioEthanol E85 FlexFuel, la rentabilité est rapidement retrouvé. Et ce même si l’on considère une légère surconsommation (20%) de la voiture équipée d’un boitier FlexFuel.

En considérant un écart de prix de 0,80€ entre le BioEthanol E85 et l’essence E10, sur une consommation moyenne de 7 litres/100km, sur une année à 15 000 km, l’économie à la pompe est de presque 700€. En moins de deux ans l’installation d’un boitier FlexFuel BioEthanol E85 est rentable. Surtout que des réseaux de garages et des collectivités proposent des aides ou des promotions.

Alors si ce n’est déjà fait, la bonne résolution 2024 sera de passer au BioEthanol E85.

