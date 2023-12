(Last Updated On: 24 décembre 2023)

Des bananes bio en Occitanie près de Perpignan poussent dans les serres de Didier Salgado, maraîcher à Pollestres. Du tempeh bio dans les Pyrénées, du cola à Luchon, et maintenant des bananes bio en circuit-court en Occitanie, on peut dire que la production alimentaire évolue considérablement. Si pour le cola ou le tempeh, il s’agit de relocaliser des productions généralement plus lointaine, pour la banane on parle d’une nouvelle culture. Une nouvelle culture rendue possible par les effets du dérèglement climatique. La production reste encore confidentielle et expérimentale avec une première récolte de 500kg, mais elle mérite l’attention. D’abord, il fallait être culotté pour se lancer dans cette culture il y a trois ans, mais également expérimenté pour préserver les premiers plants (300). Car si l’été les conditions météo semblent convenir à la banane catalane, il fallait aussi composer avec les gelées de l’hiver.

Des bananes bio en Occitanie près de Perpignan

En Occitanie, le pays catalan c’est déjà le potager et le verger de la région. L’été les produits catalans remplissent les étales avec les légumes d’été, et en particulier les tomates mais aussi les fruits comme les abricots ou les pêches. A Pollestres, près de Perpignan, à côté des tomates de plein champs, trois cents bananiers s’épanouissent sous serre (non chauffée évidemment). Mais l’objectif du maraicher n’est pas de se lancer d’une culture plus intensive de la banane. Didier Salgado se satisfait déjà de pouvoir mettre ses bananes catalanes au menu des cantines locales.

L’indispensable banane bio

La banane bio c’est le produit phare des magasins bio et des supermarché en général. Suivant les sources de production et surtout de distribution, elle est plus ou moins vertueuse. Traitée dans la production conventionnelle, elle est aussi après la récolte pour maitriser la maturation. La banane des supermarchés subit aussi des traitements chimiques pour éviter une dégradation trop rapide par la queue. On comprend mieux alors le succès des bananes bio.

