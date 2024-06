(Last Updated On: )

Vitamont carbure aux boissons énergisantes naturelles et bio avec ses Energy drink. Clémentine citron et Ananas passion sont les deux premières recettes des boissons énergisantes de Vitamont. Depuis près de 40 ans, dans le Tarn et Garonne, Vitamont met en bouteille des jus de fruits, des boissons fruités et même un cola. Des boissons désormais disponibles dans la plupart des rayons des supermarchés bio aux quatre coins de la France. Vitamont c’est aussi une marque de produits secs d’épicerie, Mamie Bio. Avec les Energy drink, Vitamont s’adresse à une clientèle plus jeune et plus sportive. Des boissons particulièrement adaptées pour les randonnées en montagne ou le trail. En Comminges Pyrénées, on retrouve les Energy drink de Vitamont chez Le coeur bio à Carbonne et BioDesLys à Luchon.

La boisson énergisante la plus connue donne des ailes, mais gare à l’atterrissage avec son taux élevé de sucre et tous les produits chimiques qui la compose. Une bombe calorique et chimique conditionnée dans des canettes en aluminium que l’on voit régulièrement dans nos fossés. Les boissons énergisantes de Vitamont sont deux fois moins caloriques, uniquement avec des ingrédients naturels bio et conditionnées dans des bouteilles en verre recyclables à l’infini. Voilà pour l’étiquette et l’emballage, à l’intérieur les boissons sont délicieuses. On n’a pas cette sensation désagréable d’avaler une burette de produits chimiques aux goûts artificialisés comme myrtille, fraise, coco … Avec l’energy drink de Vitamont, la saveur du fruit domine et la boisson s’en retrouve particulièrement rafraîchissante. Souhaitons maintenant que ces Energy drink débarquent sur les rayons de l’épicerie bio en ligne La Fourche pour profiter des meilleurs prix sur ces nouvelles boissons.

